Absage für die Veloschiene in der Steinstraße

Brandenburg/H

Eine Veloschiene zum Schutz für Radfahrer wird es trotz gegenteiliger Ankündigungen in der Steinstraße nicht geben – auch nicht abschnittsweise. Bekanntlich werden dort derzeit die beiden Haltestellen der Verkehrsbetriebe VBBr bis Ende Juli zu behindertengerechten Stationen umgebaut.

Nur in Teilbereichen geplant

Ursprünglich war geplant, dort wenigstens in Teilstücken die Veloschiene zu verbauen, weil Radfahrer im Haltestellenbereich auf die Fahrbahn jeweils zwischen den beiden Schienen wechseln müssen, zudem sollte der acht Meter breite Übergang zwischen den versetzt liegenden Haltepunkten damit ausgestattet werden.

Polster in der Schiene

Veloschienen sind mit schaumstoffartigen Materialien aufgefüllte Schienen, in denen sich Laufräder von Fahrrädern, Rollatoren oder Rollstühlen nicht mehr verkanten beziehungsweise einklemmen können, weil die Oberfläche als beinahe eben erscheint. Die Laufräder der schweren Straßenbahnen drücken das Polster weg, dass sich danach wieder in seine ursprüngliche Form begibt.

Verwaltung hat Auftrag

Auch die Stadtverwaltung ist spätestens seit dem vergangenen Herbst aufgefordert, mehr für die Sicherheit von Radfahrern gerade in der Innenstadt und gerade entlang der Straßenbahnstrecken in Haupt-, Ritter-, Plauer- oder Steinstraße zu tun. Doch die Stadtspitze gibt sich nun ahnungslos: „Das ist eine Baustelle von VBBr-Geschäftsführer Jörg Vogler, damit haben wir nichts zu tun“, sagt der zuständige Beigeordnete Michael Müller (parteilos). Zudem wurden der Kommune sogar Fördermittel für solche Sicherheitsmaßnahmen in Aussicht gestellt.

Als ob die Kommune keinen Einfluss auf den kommunalen Eigenbetrieb in 100-prozentigem Besitz hätte, der zudem auch der größte Subventionsempfänger über die Stadtholding Technische Werke Brandenburg ist.

Lieferprobleme beim Hersteller

Jörg Vogler ist Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe. Quelle: Rüdiger Böhme

VBBr-Chef Vogler weiß um das noch im April gegebene Versprechen zu Veloschienen-Abschnitten. „Wir werden diese nun erstmals an unserer nächsten Baustelle in der Großen Gartenstraße an der Haltestelle Blumenstraße einbauen.“ Nur schwer habe er ohnehin einen Lieferanten finden können, dieser habe zuerst sehr lange die von den Verkehrsbetrieben beauftragten Planer hingehalten. Nun gebe es neuerliche Lieferverzögerungen durch einen Firmenwechsel im Vertrieb des Unternehmens. „Das hätte bedeutet, dass die Baustelle in der Steinstraße noch zwei Monate länger gedauert hätte.“

Lieferung kilometerweise

Zudem warte der Hersteller nicht unbedingt auf die Anfrage aus Brandenburg an der Havel. „Der verkauft normale Gleise kilometerweise. Die Veloschiene ist nur ein Nebenprodukt, mit unserer 12-Meter-Bestellung stehen wir hinten in der Schlange.“

Zudem gebe es auch noch andere Probleme. Veloschienen sind relativ teuer – im Durchschnitt kosten sie 1200 Euro je Meter Schiene, fürs Gleis also das Doppelte. Zudem werden Veloschienen nur als absolute Neuware verkauft, sie haben also dicke Schienenköpfe. Das vorhandene Gleisnetz in der Havelstadt ist ziemlich ausgefahren, die Köpfe durch die ständige Reibung also schon abgerubbelt.

Anpassung im Schienenkopf

Bei normalen Gleisen ist das weniger ein Problem, da ordert Vogler stets gebrauchte, bei denen die Schienenköpfe nicht mehr so dick sind. Bei den nagelneuen Veloschienen müssten nun Anpassungen zum Normalgleis erfolgen, damit die Stöße in erträglichem Rahmen bleiben.

Flächendeckend wäre zu teuer

Das muss Vogler nun realisieren, allerdings nicht in der Steinstraße. Er wehre sich nicht gegen Veloschienen, hat aber grundsätzliche Bedenken. „Es wäre viel zu teuer und aufwändig, diese flächendeckend einzubauen. Für Fahrradquerungen sind sie okay. Auch für barrierefreie Übergänge, die hinreichend frequentiert werden, sind sie richtig sinnvoll.“

Gleichzeitig schließt er sich aber der Meinung eines früheren leitenden Gleisingenieurs der Berliner Verkehrsbetriebe BVG an: „Veloschienen sind insofern gefährlich, weil Radfahrer nicht immer wissen, wo diese verbaut sind und wo nicht.“

Von André Wirsing