Brandenburg/H

Da wollte offenbar jemand nicht wahrhaben, dass die Brücke des 20. Jahrestages in Brandenburg an der Havel an diesem Mittwoch gesprengt wird. Die Polizei berichtet an diesem Montag, dass ein Mann am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr die Absperrung der Brückenbaustelle in der Magdeburger Straße geöffnet hat.

Ein Zeuge beobachtete den Brückenöffner dabei und informierte die Polizei. Die sofort eingesetzten Beamten konnten den Mann antreffen und seine Personalien feststellen, heißt es in der Polizeimeldung.

Die Absperrung sei wieder aufgestellt worden, sodass keine weitere Gefahr für Fußgänger bestand.

Von MAZ