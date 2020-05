Abstand ist Anstand, alles andere ist tödlicher Leichtsinn: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Corona-Tagebuch, Montag, 11. Mai 2020

Ivan und Anja sind noch im Klinikum. Einen Tag nach der Geburt wurde bei dem kleinen Mann eine leichte Infektion diagnostiziert, und da man bei Neugeborenen auf Nummer sicher gehen will, wurde er auf die Kinderstation verlegt und an eine Antibiose angeschlossen. Sowas kommt bei Babys vor und sollte nicht schlimm sein. Dennoch wird uns bewusst, dass man sich ab jetzt immer Sorgen machen wird, wenn er irgendetwas hat. Und wahrscheinlich auch, wenn er nichts hat.

Der Autor Stephan Boden bei der Arbeit an seinem Corona-Tagebuch für die MAZ. Quelle: Stephan Boden

Alle paar Stunden geht Anja rüber zu ihm und darf ihn wickeln und ein Fläschen geben. Wenn der Kerl so weiter trinkt, muss ich demnächst „Fläschchen“ in „Flasche“ ändern, denn er hat großen Hunger und die Menge an Milch wird ständig erhöht.

Das Klinikum hat wegen Corona eine Regelung geschaffen, die es allerdings auch mir ermöglicht, meinen Sohn sehen zu dürfen. Denn es ist so, dass das Füttern und Wickeln von einem Elternteil übernommen werden darf. So habe ich nun die 12-Uhr-Schicht übernommen und war gestern zum ersten Mal außerhalb des Kreißsaals bei meinem Sohnemann. Und ehrlich gesagt fühlte sich schon der Weg dorthin an, wie früher bei den ersten Dates zwischen Anja und mir, als man sehr aufgeregt war.

Dort geht es zur Geburtshilfe: Fahrstuhl im Städtischen Klinikum in Brandenburg an der Havel. Quelle: Stephan Boden

Dates zwischen Anja und mir gibt es derzeit gerade keine, denn ich darf nicht auf ihre Station. Besuche sind nicht erlaubt. Das ist echt hart, aber wir beschweren uns nicht drüber. An dieser Klinik und der derzeitigen Regeln haben wir nichts zu kritisieren. Im Gegenteil. Auf der Kinderstation setzt sich das fort, was wir bereits im Kreißsaal und Anja auch auf der Station erlebt haben: wahnsinnig nette Mitarbeiter. Wir fühlen uns im Klinikum bestens aufgehoben, besser, als man das unter diesen Umständen eigentlich erwartet. Wir sind sehr froh, dass wir dort entbinden konnten.

Auf dem Weg zum Marienberg fiel mir auf, dass man nun da draußen gar nichts mehr von irgendwelchen Maßnahmen merkt. Man sieht Menschengruppen, Umarmungen, enge Gespräche. Nur rund ums Klinikum und natürlich auf dem Gelände selbst halten sich die Menschen an die Vorgaben.

Dabei fällt mir ein, was ich letzte Woche vor der Geburt an einer Tankstelle erlebt habe. Als nachts um elf Uhr feststand, dass Anja in der Klinik bleiben muss, bin ich nach Hause gefahren, um ihre bereits gepackte Tasche zu holen. Auf dem Weg zurück zum Klinikum bin ich noch zur Tankstelle gefahren, weil meine Schwiegereltern auf dem Weg zu uns waren und ich für sie noch je ein Bier kaufen wollte.

Die Tankstelle hatte schon auf Nachtschalter umgestellt und vor mir kaufte jemand gerade etwas ein. Ich hielt so gute fünf Meter Abstand, als sich eine ältere Frau näherte und zu mir sagte: „Na, dann gehen sie mal hin.“ Ich ignorierte das und wartete, bis der Verkauf vor mir abgeschlossen war. Dann ging ich zum Schalter und nannte meinen Einkaufswunsch.

In dem Moment stellte sich die Frau (eigentlich benutze ich immer das Wort „Dame“, in diesem Falle aber nicht, weil mir das nach dem Vorfall zu höflich ist) etwa 50 Zentimeter neben mich, lachte laut und sagte zu mir: „Na wenigstens braucht man hier keine Maske.“

Die Abstandsregeln gelten immer noch

Ich erwiderte, dass das ja schön sei, die Abstandsregeln jedoch immer noch gelten. Die Frau schaute mich halb erstaunt, halb angenervt an und antwortete: „Nee, die Pandemie ist jetzt vorbei.“. Als ich sie dann eindringlich bat, Abstand zu halten (was ich bei ihr auch außerhalb jeglicher Pandemien machen würde), ging sie einen Schritt zurück und legte kopfschüttelnd nach, dass hier in Brandenburg an der Havel doch Corona gar nichts war und das doch eh harmlos sei.

Als ich ging, hörte ich hinter ihr ihre Bestellung: Zwei Packungen Kippen.

Das Wäschewaschen bekommt jetzt ganz andere Dimensionen. Quelle: Stephan Boden

Passend zu dem Vorfall: Gestern bekam ich viele Anrufe und Glückwünsche. Darunter auch die Frau eines alten Freundes vor mir, Mutter von zwei Kindern. „Alten Freundes“ bedeutet: ich kenne ihn schon sehr lange. Alt ist er nicht, jedenfalls keine Risiko-Zielgruppe.

Die Familie wurde von Corona voll erwischt, weil alle infiziert waren und mein Kumpel sogar zwei Wochen mit Covid-19 im Krankenhaus lag. Es stand übrigens ziemlich auf der Kippe und so hätten mein Patenkind, sein Bruder und seine Mutter ohne Vater dastehen können. Das nur für die, die sagen: „harmlos“ oder „betrifft doch eh nur die ganz Alten“.

Der kleine Günther ahnt bestimmt etwas. Quelle: Stephan Boden

Zum Glück muss ich nicht groß raus und auch keine Besorgungen machen. Ich verbringe die Zeit zu Hause und bereite die Bude für den Einzug des kleinen Ivan vor, wasche Wäsche und baue Babymöbel auf. Noch kann ich die Socken unterscheiden. Ich kann es nicht erwarten. Günther auch nicht und ich bin mir sicher, dass der was ahnt. Er ist seit zwei Tagen sehr wachsam.

Von Stephan Boden