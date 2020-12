Brandenburg/Havel

Viele Brandenburger lieben es, ihre Vorgärten, Fenster, Balkone oder Dächer in der Adventszeit besonders opulent zu schmücken und haben uns Fotos von ihrem Werk geschickt. Weihnachtsmänner im Schlitten oder am Schornstein, glitzernde Girlanden und Sterne, Rentiere, Krippen, Engel und aufblasbare Schneemänner im Kunstschnee, Lichterketten mit Hunderten bunt oder weiß blinken Punkten – welche Heimdeko gefällt Ihnen am besten?

In unserer Online-Abstimmung können Sie Ihr schönstes Weihnachtshaus der Region bestimmen. Die Bewohner des Hauses mit den meisten Leserstimmen können sich auf einen Ikea-Gutschein im Wert von 100 Euro freuen – vielleicht für noch mehr festliche Beleuchtung? Unter allen Abstimmenden verlosen wir drei Amazon-Gutscheine im Wert von 50 Euro. Hier geht es direkt zur Abstimmung. Teilnehmen können Sie noch bis Sonntag, 20. Dezember. Viel Glück!

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen!

Von MAZonline