Brandenburg/Havel

Jede Woche bietet Ihnen die MAZ-Redaktion Hunderte Artikel aus Ihrer Region – vom neu eröffneten Geschäft in der Nachbarschaft über Porträts von Machern bis hin zu kommunalpolitischen Nachrichten und deren Auswirkungen auf Ihren Alltag. Bei der Auswahl dieser Themen stellen wir uns täglich dieselbe Frage: Was wollen unsere Leserinnen und Leser wohl jetzt gerade wissen?

Damit wir darauf künftig noch besser antworten können, wollen wir diese Frage ab sofort auch Ihnen stellen – indem wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, jede Woche über eine Geschichte abstimmen lassen, die Sie gerne digital oder in der Zeitung lesen möchten.

Schicken Sie uns Ihr Wunsch-Thema Sie möchten selbst ein Thema vorschlagen, dem die Potsdamer Lokalredaktion nachgehen soll? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff „Thema der Woche“ und Ihrer Idee an brandenburg-stadt@maz-online.de

Immer freitags stellen wir drei Themen zur Auswahl – und Sie bestimmen, welches davon wir dann tatsächlich recherchieren. Zusätzlich können Sie uns per E-Mail selbst Themen vorschlagen, die zur Abstimmung gestellt werden sollen. Diesmal stehen folgende Ideen zur Auswahl:

1. Was passiert mit unserem Elektroschrott?

Ausrangierte Haushaltsgeräte und andere Elektrogeräte liegen in einem Sammelbehälter für Elektroschrott. dpa-Bildfunk +++ Quelle: dpa

Computer, Stereoanlagen, Fernseher – jährlich fallen in einer Stadt wie Brandenburg Berge an Elektroschrott an. Wie viel ist das genau, was passiert damit und geht das auch alles mit ökologisch rechten Dingen zu oder wird der E-Schrott verschifft oder verbrannt?

2. Reportage aus dem Segel-Club

Die Havelstadt bietet bei Sonnenschein Idylle pur. Quelle: Adobe

Die Region ist ein Wassersport-Paradies. In wenigen Wochen beginnt die Saison. Was passiert bis dahin an und mit den Booten? Eine Reportage aus einem Segel-Club über den Hochbetrieb in den Lagerhallen und Werkstätten und den Verbrauch tausender Meter Schleifpapier.

3. Das geheime Leben der Bäume

Auch in der Kreyssigstraße mussten Bäume gefällt werden. Quelle: Rüdiger Böhme

Mit dem März-Beginn haben die Bäume auch wieder Schonzeit, wie wir nicht erst seit der Tesla-Rodung wissen. Wie viele Bäume sind im Winter in der Region gefallen? Wie viele wurden oder werden neue gepflanzt? Ein Tag an der Seite eine Baumfällers.

Jetzt abstimmen:

Welches Thema sollen wir diese Woche für Sie aufschreiben? Bei der MAZ können Leser nun selbst mitbestimmen, welches Thema wir recherchieren sollen – jede Woche stellen wir drei zur Auswahl. Was passiert mit unserem Elektroschrott? Wie bereiten sich die Wassersportler auf die Saison vor? Wie geht es den Bäumen in der Region? Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Welches Thema sollen wir diese Woche für Sie aufschreiben? Welches Thema sollen wir diese Woche für Sie aufschreiben? So haben unsere Leser abgestimmt Was passiert mit unserem Elektroschrott?

Wie bereiten sich die Wassersportler auf die Saison vor?

Wie geht es den Bäumen in der Region? Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Die Abstimmung ist bis Montag (10 Uhr) möglich. Die Geschichte mit den meisten Leserstimmen wird am kommenden Wochenende veröffentlicht.

Von MAZonline