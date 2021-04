Abstrich nach Feierabend: Corona-Teststelle in Plaue eröffnet

Brandenburg/H

Die Einwohner von Plaue haben jetzt einen ganz kurzen Weg, wenn sie einen Corona-Test brauchen. Bisher gab es in der Nähe nur eine Teststelle in der Apotheke in Kirchmöser, die allerdings nur zwei Stunden am Tag geöffnet ist. Das war dem Plauer Matthias Moch zu wenig. Schnell war die Idee geboren, eine Teststelle in seiner Ferienwohnung einzurichten. Unter dem Motto „Ein Plauer für alle Plauer und die anderen“ kümmerte er sich darum, aus einer Idee etwas Handfestes zu machen.

Am Freitag konnte Moch seine Corona-Teststelle in der Lewaldstraße in der Plauer Gartenstadt eröffnen. Gemeinsam mit seiner Partnerin Madelaine Schilling sorgt er nun tagtäglich dafür, dass sich die Plauer in der Nähe ihres Wohnortes – aber auch jeder andere der möchte – testen lassen können. „Viele gehen ja arbeiten und haben zu den üblichen Zeiten, die andere Teststellen oft anbieten, gar keine Möglichkeit, sich testen zu lassen. Dem haben wir mit unseren Öffnungszeiten Rechnung getragen,“ berichtet Moch. So ist es auch für beide möglich diese Tätigkeit ausschließlich in der Freizeit auszuführen.

Kostenlos und ohne Anmeldung

Die Teststelle ist ab sofort montags bis donnerstags jeweils von 16.30 bis 18.30 Uhr, freitags von 14 bis 18.30 Uhr, samstags von 9.30 bis 13 Uhr und an den Sonntagen von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Wichtig dabei ist, das die Tests alle kostenlos sind und ohne vorherige Anmeldung durchgeführt werden. „Da kann es vielleicht zu kurzen Wartezeiten kommen, aber das bekommen wir auch hin,“ so der umtriebige Plauer. Sollte der Bedarf sich ausweiten, will Moch auch seine Öffnungszeiten eventuell anpassen. Unterstützung in seinem Vorhaben bekam er auch vom Plauer Ortsvorsteher Udo Geiseler, der nicht nur Glückwünsche zur Eröffnung brachte, sondern sich auch gleich testen ließ.

Wer nun denkt, das jeder so einfach eine Teststelle eröffnen kann, der irrt. „Gemeinsam mit meiner Freundin habe ich bei dem Anbieter der Testutensilien eine Fortbildung absolvieren müssen,“ erzählt Matthias Moch. Danach musste er sein Konzept bei der zuständigen Behörde in der Stadtverwaltung vorlegen und genehmigen lassen. Nach der Prüfung hat er dann schnell die Erlaubnis bekommen. Immerhin hatte er ja auch von der Seite der Stadt das Angebot, die Teststelle aufzubauen, nachdem er dort seine Idee schon einmal vorgetragen hatte.

