Abtragen der gesprengten Brücke geht voran: Odeg fährt ab Freitag wieder im Regelbetrieb

Brandenburg/H

Eine ganz besondere Begleitmusik konnten die Brandenburger am Pfingstwochenende hören. Deutlich war weithin das Hämmern der Bagger mit ihren Meißeln zu hören, die mit dem Abriss der Brücke 20. Jahrestag zu tun haben. Immerhin muss ein strammer Zeitplan eingehalten werden. So gab es an den Feiertagen nur wenige ruhige Minuten für die fleißigen Bauarbeiter.

Die Arbeiten am gefallenen Bauwerk gehen voran. Während die Brücke im Straßenbereich zum größten Teil erst einmal zertrümmert und für den Abtransport vorbereitet ist, sieht es im Bahnbereich noch besser aus. Schon gut zur Hälfte wurden die Gleise am Dienstag bereits von der schützenden Sandschicht befreit, sie sind wieder deutlich zu erkennen. „Das sieht alles sehr gut aus. Wir liegen voll im Plan, da bin ich zuversichtlich,“ sagte Projektleiter Michael Burke zum Stand der Aufräumarbeiten.

Zur Galerie Die Arbeiten an der gesprengten Brücke in Brandenburg an der Havel gehen voran. Am Freitag soll die Odeg wieder über die geräumten Gleise fahren.

Das Interesse an der Brücke schwindet indes nicht. Viele Brandenburger kommen extra zur Behelfsbrücke, um von dort den Fortschritt der Arbeiten zu beobachten. Darunter auch manche Kitagruppe. Kein Wunder, ist es doch interessant für die Kleinen, die großen Bagger zu sehen, wie sie scheinbar spielend leicht den harten Beton brechen.

In der Nacht vom 27. auf den 28. Mai sollen die Odeg-Züge von Brandenburg an der Havel nach Rathenow wieder ihren Regelbetrieb aufnehmen. Wenig später soll auch die Bundesstraße für den Verkehr freigegeben werden. Bis dahin werden noch Tonnen an Bauschutt und Stahl abtransportiert. Ebenso muss auch die 1,5 Meter dicke Schutzschicht, die vor der Sprengung unter die Brücke verbracht worden war, beseitigt werden. Mit dieser Schicht aus Sand und Schüttgut wurde die Straße beim Einsturz der Brücke durch die Sprengung vor Schäden geschützt.

Von Rüdiger Böhme