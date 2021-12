Brandenburg/H

Die Stadt hat Probleme, ihre Abwassergebühren richtig zu kalkulieren und eine rechtssichere Satzung auf die Beine zu stellen. Immer hin gab es von 2018 bis 2020 rund 1300 Widerspruchsverfahren gegen Gebührenbescheide. Diese Verfahren waren zeitweise so lange ausgesetzt worden, bis einige Klagen entschieden waren. Das passierte im Spätsommer.

Verwaltungsgericht kippt Satzung

Das Verwaltungsgericht Potsdam hatte Ende August diverse Abwassergebührenbescheide für unwirksam erklärt und aufgehoben. Das Gericht hielt den verwendeten Grundgebührenmaßstab für unwirksam. Dieser sah die Erhebung einer Grundgebühr für jedes Grundstück vor, das eine wirtschaftliche Einheit darstellte.

Zwei vorläufige Satzungen

„Zur Bereinigung der noch offenen Abwassergebührenforderungen und zur rechtssicheren Erhebung neuer Abwassergebühren sollen rückwirkend für das Jahr 2021 und fortlaufend für das Jahr 2022 neue Abwassergebührensatzungen beschlossen werden. Der Maßstab zur Erhebung der Grundgebühren wird unter Beachtung der Ausführungen im genannten Urteil auf den tatsächlich vorhandenen Hausanschluss in Kombination mit der Zählergröße geändert“, sagt Kathleen Garz, Leiterin der Fachgruppe Wasser im Rathaus.

Kathleen Garz leitet die Fachgruppe Wasser in der Stadtverwaltung. Quelle: Rüdiger Böhme

Neuer Maßstab erst 2023

Doch damit nicht genug: Schon lange plagt sich die Kommune mit den Satzungen, hat aber bislang nichts von Bestand hinbekommen. Vielleicht in zwei Jahren: „Sowohl die rückwirkende Satzung für das Jahr 2021, als auch die für das Jahr 2022, stellen lediglich eine Übergangslösung dar. Bereits im Zwischenbericht der Verwaltung von Mai 2021 wurde dargestellt, dass die Erarbeitung eines neuen Gebührenmaßstabes, der rechtssicher und gerecht für alle Gebührenzahler sein soll, aufgrund des Arbeitsaufwandes eine entsprechende Bearbeitungszeit benötigt und die Einführung erst für das Jahr 2023 avisiert ist.“

Die Verwaltung untersuche derzeit zwei mögliche Varianten für das Bestimmen einer Grundgebühr:

Verbrauchsabhängige Gebühr

Erste Möglichkeit wäre eine verbrauchsabhängige Grundgebühr. In diesem Fall würde die Grundgebührenstaffelung anhand des Verbrauches erfolgen. Vergleichende Systeme werden bereits durch die Berliner Wasserbetriebe oder durch die Stadt Görlitz in Sachsen angewendet. Die Vorteile des benannten Maßstabes lägen darin, dass dieser in Abhängigkeit der Gebührenstaffelung für ein hohes Maß an Gerechtigkeitsempfinden beim Gebührenzahler sorgen kann, da jeder in Abhängigkeit seines Wasserverbrauchs abgerechnet wird. Bisher gebe es allerdings im Land Brandenburg keine vergleichbaren Ansätze der Grundgebührenerhebung.

Gebühr nach Wohnungszahl

Die zweite Möglichkeit wäre der so genannte Wohneinheitenmaßstab. Dieser biete sich als grundsätzlich tauglich an. Durch Einführung des Wohneinheitenmaßstabes könne von einer gerechten Verteilung der Grundgebühr auf alle Nutzer der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung ausgegangen werden.

Viel Verdruss bei den Brandenburgern

Das Thema hatte in der Vergangenheit mehrfach für hohe Wellen gesorgt – so gab es beispielsweise großen Verdruss darüber, dass für einen ganzen Wohnblock mit Dutzenden Wohnungen die selbe Abwasser-Grundgebühr von elf Euro im Monat – also 132 Euro im Jahr zu entrichten ist wie für ein Wochenendgrundstück, das nur fünf Monate im Jahr genutzt wird und bei dem etwa 2,5 Kubikmeter Abwassermenge im Jahr anfallen.

Jetzt soll es erst einmal bis Ende 2022 so weiter gehen. Werden die beiden neuen Gebührensatzungen beschlossen, fallen für das laufende Jahr Mengengebühren von 2,74 Euro je Kubikmeter an, im nächsten Jahr werden es 2,77 Euro je Kubikmeter. Die Niederschlagswasssergebühr bleibt vorerst unverändert bei 1,02 je vollem Quadratmeter und Jahr.

Von André Wirsing