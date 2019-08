Brandenburg/H

Ab Ende September wird bis Ende Mai 2020 die Magedeburger Straße einmal umgegraben, aber nur an einer Stelle: Die Straßenbahn- und Bushaltestelle Magdeburger Straße/ Fouquéstraße wird neu und behindertengerecht gebaut.

Angebote werden gesichtet

Eine entsprechende Ausschreibung der Arbeiten ist gerade beendet, die Verwaltung sichtet derzeit die Angebote. In den acht Monaten Bauzeit wird richtig viel Material bewegt:

So sind beispielsweise 380 Quadratmeter Asphaltbefestigung zu entsorgen, auf 1060 Metern werden die Bordsteine ausgebaut. 365 Quadratmeter Großpflaster, 1200 Quadratmeter Klein- und 430 Quadratmeter Mosaikpflaster müssen herausgenommen und gelagert werden. 605 Quadratmeter Betonsteinpflaster und Plattenbelag müssen zudem weg.

2400 Indikatoren für Sehschwache

Für die neue Fahrbahn wird eine 2.610 Quadratmeter große Schottertragschicht eingebaut. Geh- und Radwege sind 1.160 Quadratmeter groß. Alle Flächen bekommen dreilagige Asphaltschichten. Alleine für das Blindenleitsystem werden 2400 Bodenindikatoren eingebaut. Sechs neeue Straßenlampen werden zudem noch spendiert.

Behinderungen im Verkehr

So gibt es nach dem Bau stadteinwärts von der Brücke „20. Jahrestag“ kommend eine separate Linksabbiegerspur in die Fouquéstraße. Die Haltestelle selbst wird als Kombi-Haltestelle wie am Nicolaiplatz gebaut mit außen liegenden Bahnsteigen, in der Mitte dazwischen halten Busse und Straßenbahnen. Weil das alles Platz braucht, werden die Fahrbahnen etwas verschwenkt, Rad- und Gehweg auf der Seite der Technischen Hochschule THB werden weiter nach außen gelegt. Das kostet rund 850.000 Euro. Die Stadt lässt im Auftrag der VBBr bauen, das Unternehmen bekommt dafür die Fördermittel.

Während der Bauarbeiten wird es schwierig mit dem Straßenverkehr: Die Magdeburger Straße wird halbseitig, die Fouquéstraße komplett gesperrt während der Bauarbeiten. Laut städtischem Tiefbauchef Peter Reck gibt es eine großräumige Umleitung für den Verkehr.

Von André Wirsing