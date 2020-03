Achter Brandenburger Patient mit Corona war schon in Quarantäne

Brandenburg/H

Die Zahl der an der Corona-Virusinfektion erkrankten Menschen in Brandenburg/Havel ist an diesem Sonnabend auf acht gestiegen. Das hat die Stadtverwaltung bekannt gegeben.

Der neu hinzugekommene männliche Patient hat bereits abgesondert in seiner häuslichen Umgebung gelebt, als der Befund bei ihm jetzt positiv bestätigt wurde.

Bei dem Mann handelt es sich erneut um einen Reiserückkehrer. Zu Hause angekommen, hatte er sich selbst umgehend in häusliche Quarantäne begeben.

68 Menschen in Quarantäne

Insgesamt befinden sich den Angaben der Stadtverwaltung zufolge 68 Patienten in Quarantäne. „Alle bisher erkrankten Personen haben nur leichte oder gar keine Symptome“, sagt die Amtsärztin und Leiterin des Gesundheitsamtes Tatjana Wegert.

Oberbürgermeister Steffen Scheller berät auch an diesem Sonnabend mit den Spitzen der Stadtverwaltung zur aktuellen Corona-Lage.

Das eingerichtete Bürgertelefon unter der Telefonnummer 03381/581078 ist wieder ab Montag für Bürger erreichbar. Die Sprechzeiten sind von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 14 Uhr.

Zusätzlich ist das Bürgertelefon erreichbar per Mail unter: buergertelefon@stadt-brandenburg.de

Von Jürgen Lauterbach