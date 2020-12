Brandenburg/H

Kaum Kontakte möglich, Konzertbesuche schon gar nicht – viel bleibt nicht, um den Bewohnern der Seniorenresidenz am Plauer Torturm etwas Abwechslung in die Vorweihnachtszeit zu bringen. An diesem 2. Advent und Nikolaustag hatte der Sozialverband Deutschlands den Bewohnern ein besonderes Geschenk gemacht: Ein Hofkonzert.

Zum ersten Mal in Brandenburg

Ulrich Roloff und Hiko Iizuka spielten im Innenhof des Hauses an der Plauer Straße auf Quer- und Bassflöte Werke von Ludwig van Beethoven und Friedrich Kuhlau. Das Musiker-Duo „Contra P.“ war vom Berlin-Brandenburger Sozialverband SOVD engagiert worden. „An diesem Sonntag sind wir zum ersten Mal im Land Brandenburg mit einem Hofkonzert unterwegs, seit Mai gab es bereits zehn Konzerte in Berlin“, sagt Heike Ritterbusch, die den ehrenamtlichen Besuchsdienst in den beiden Bundesländern organisiert.

Anzeige

Beratungsbüro folgt

Nicht ganz zufällig war an diesem Adventssonntag auch die SOVD-Landesgeschäftsführerin Birgit Domröse in der Havelstadt. Ab Januar startet nämlich offiziell die Geschäftsstelle des Verbandes mit ihrer Arbeit im gerade eingerichteten Büro in der Ritterstraße 91. „da lag es nahe, mit dem Hofkonzert in die unmittelbare Nachbarschaft zu gehen.“

Juristische Beratung

Die Bewohner des Alloheims konnten das Konzert vom Hoffenster aus verfolgen. Quelle: JACQUELINE STEINER

Der Sozialverband bietet seinen Mitgliedern juristische Beratung im Sozialrecht an –für Renten-, Kranken-, Unfall und Pflegeversicherung, Schwerbehinderung, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe oder Grundsicherung. Seit November 2019 organisiert der SOVD mit Hilfe von ehrenamtlichen Freiwilligen auch wieder einen Besuchsdienst.

Froh übers Angebot

„Wir haben das Angebot dankbar angenommen, weil der Sozialverband alles übernommen hat und wir auf diesem Weg unseren Bewohnern Abwechslung bieten können“, sagt Claudia Schulze, die den Sozialen Dienst in der Senioren-Residenz leitet. An beinahe jedem Fenster zum Hof fanden sich schließlich auch dankbare Zuhörer.

Von André Wirsing