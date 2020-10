Adventskalender des Lions-Clubs Brandenburg/Havel 2020 ist da

Brandenburg/H

Der Adventskalender des Brandenburger Lions-Clubs 2020 ist da. Für 5 Euro kann jeder Interessierte das gute Stück in der MAZ-Ticketeria und anderen Verkaufsstellen erwerben.

Der Kalender erscheint in seiner 17. Auflage und ist wieder mit Losnummern versehen. In diesem Jahr haben sich 52 Sponsoren mit insgesamt 176 Preisen in einem Gesamtwert von 14.061 Euro beteiligt, teilt der Lions-Club mit. Der Hauptpreis ist ein Reisegutschein im Wert von 1500 Euro, der im ADAC-Reisebüro in der Steinstraße eingelöst werden kann.

Das Motiv des Kalenders ist in der Druckerei Bertz gestaltet. Es zeigt as Altstädtische Rathaus im weihnachtlichen Ambiente. Grundlage ist eine Fotografie der Brandenburger Fotografin Kati Krüger.

Gehen alle 3000 Kalender weg, was in der Vergangenheit die Regel war, kommen 15.000 Euro für gute Zwecke zusammen. Zwei Drittel des Erlöses gehen an die Arbeiterwohlfahrt ( Awo) in Brandenburg an der Havel und ihr „Haus Phönix“ in der Gerostraße. Hier kommen Kinder aus schwierigen familiären Verhältnis unter. Vorgesehen ist unter anderem, weitere Intensivplätze zu schaffen und den Tagesraum zu erweitern, berichtet Steffi Wolff vom Awo-Vorstand.

Ein Drittel des Erlöses geht wieder an die MAZ-Sterntaleraktion. Diese Unterstützung ist eine feste Größe in dem Projekt, bei dem MAZ-Leser mit ihren Spenden helfen, Kindern aus finanzschwachen Familien ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren.

Die Losnummern erscheinen ab 1. Dezember täglich in der MAZ. Neben der MAZ-Ticketeria in der Hauptstraße kann man den Kalender unter anderem in der Apotheke im Beetzseecenter, im Zeitschriften-Geschäft im EKZ Wust, im Rewe-Markt in Plaue und im Therapiezentrum Promnitz in der Gördenallee erwerben.

Von Rüdiger Böhme