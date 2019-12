Brandenburg/H

„Lasst uns froh und munter sein“: Mit Zipfelmützen und Kerzen ausgestattet strömen die Gäste am Freitagabend zum Adventssingen in das Brandenburger Stahlstadion auf dem Quenz. Zum Nikolaustag hatten zahlreiche Brandenburger Vereine eingeladen und rund 700 Gäste sind dabei. Es ist nach der Premiere im vorigen Jahr schon das zweite Adventssingen in der Havelstadt.

Zur Galerie Zipfelmützen und Kerzen sorgen für die richtige Atmosphäre beim Adventssingen im Brandenburger Stahlstadion. Die echten Fans lassen sich auch nicht vom Regen abhalten.

Was in der Alten Försterei bei Union Berlin funktioniert und inzwischen in vielen Fußballstadien deutschlandweit zur Vorfreude auf Weihnachten dazugehört, wird jetzt auch in Brandenburg an der Havel zelebriert.

Das Adventssingen ist ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Brandenburger Vereine. Die Sportgemeinschaft Stahl, der Volleyballclub Blau-Weiß, der KCH „Havelnarren, die Karnevalisten vom BKC, der SG Grün-Weiß Klein Kreutz und der SV 63 Brandenburg-West organisieren die Veranstaltung.

Als Vorsänger sind wieder die Schüler aus dem Chor des evangelischen Domgymnasiums dabei. Pfarrer Philipp Mosch aus der evangelischen St. Gotthardt- und Christuskirchengemeinde erzählte die Weihnachtsgeschichte. Und zum Nikolaustag gab es für die Kinder kleine Geschenke.

Von MAZ