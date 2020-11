Mittelmark/ Brandenburg/H

Während der Corona-Pandemie empfiehlt die Ständige Impfkommission besonders für ältere und chronisch kranke Menschen die Grippeschutzimpfung. Die Grippewelle soll nicht mit der jetzt hohen Pandemie-Ausbreitung zusammentreffen, teilt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit und hat dazu im Oktober eine Kampagne gestartet, bei der auch großflächige Plakate auf Werbeflächen dazu aufrufen, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Doch gibt es überhaupt noch Impfstoff? Und wie sieht es aus mit der Möglichkeit zur Pneumokokken-Impfung, die ebenfalls für Risikopatienten empfohlen wird. Sie schützt nach Angaben des Lungeninformationsdienstes vor Lungen- und Hirnhautentzündung. Die MAZ hat sich bei niedergelassenen Ärzten in der Region umgehört. Das sind die Antworten:

In der Götzer Arztpraxis der Allgemeinmedizinerin Azita Lainer gibt es wieder ausreichend Grippeschutz-Impfdosen. „Wir hatten einen kurzen Engpass, aber jetzt haben wir wieder genügend vorrätig“, sagt Schwester Renate Dannenberg. „Wir ziehen die Grippeschutzimpfung jetzt durch auch bei unseren Patienten, die keiner Risikogruppe angehören.“ Anders sehe es allerdings bei der Pneumokokken-Impfung aus. Es gebe Lieferengpässe und nur noch vereinzelt Impfdosen. „Da versuchen wir, noch Nachschub zu bekommen.“ Auch diese Impfung sei wichtig. „Wir konnten aber bisher große Teile durchimpfen“, so Renate Dannenberg. „Die Nachfrage nach den Impfungen ist gestiegen.“

Impfschutz für sechs Jahre

Die Wusterwitzer Ärztin Helke Klein bestätigt das: „Pneumokokken-Impfstoff ist knapp, Grippeschutzimpfung haben wir noch. Es ist auch genügend da, um junge Menschen zu impfen.“ Die Nachfrage nach den Impfungen habe in diesem Jahr „deutlich zugenommen“. Zugleich beruhigt die Medizinerin: „Dass wir keinen Pneumokokken-Impfstoff haben, ist nicht unser Hauptproblem.“

Da viele Menschen schon in der Vergangenheit gegen Pneumokokken geimpft wurden, ist dort knapper Impfstoff für viele kein Thema: Der Schutz hält sechs Jahre. Schon vor der Corona-Pandemie seien in ihrer Praxis viele Menschen gegen Pneumokokken geimpft worden. Schon die Praxis-Software weist mit einem „leuchtenden Button“ daraufhin, wenn der Schutz etwa auch gegen Tetanus, Keuchhusten und Diphtherie abzulaufen drohe.

Praxis-Software gibt Hinweise

„Wir sprechen jeden Patienten darauf an und versuchen, ihn zu überzeugen, sich impfen zu lassen.“ Die Empfehlung für Pneumokokken-Schutz gebe das Robert-Koch-Institut derzeit für Menschen ab 70 Jahren an, zuvor galt dies schon für 60-Jährige. „Der Impfstoff ist einfach knapp. Ich habe deswegen eben mit unserer Apotheke telefoniert“, so Helke Klein. Die Impfungen seien für Risikogruppen wichtig, „nicht nur in Corona-Zeiten“.

Antje Thiele ist Krankenschwester in der Arztpraxis von Hans-Joachim Riechardt in Brandenburg. „Wir haben schon 800 Menschen in vier Wochen gegen Grippe geimpft“, sagt sie. „Wir hatten Anfang Oktober einen Mangel, jetzt aber gibt es wieder genug. Es reicht für jeden unserer Patienten, die eine Impfung möchten.“

Nicht überall die gleiche Lage

Anders sieht es in der Arztpraxis von Mathias Zurke aus. „Wir haben schon lange keinen Grippeimpfstoff mehr“, teilt eine Mitarbeiterin mit.

Lea Klotz von der Praxis Mario Zerbaum und Kollegen dagegen sieht in ihrem Vorrat keinen Engpass: „Wir impfen momentan jeden unserer Patienten gegen Grippe, der es möchte. Bei Pneumokokken-Schutz ist es dagegen ein eng mit dem Nachschub.“

Fazit: Es lohnt sich noch, nach der Grippeschutzimpfung zu fragen. Da diese Impfung jährlich erfolgen muss, gibt es keinen Schutz mehr durch eine Immunisierung im Vorjahr. Das sieht bei der Pneumokokken-Impfung ganz anders aus, weil sie für sechs Jahre Schutz bietet und dann erst wieder aufgefrischt werden muss.

