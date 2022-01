Brandenburg/H

Die Johanniter des Regionalverbandes Brandenburg-Nordwest haben in Brandenburg an der Havel zum Jahresbeginn den ärztlichen Fahrdienst für Menschen mit akuten Beschwerden übernommen. Auftraggeber ist die Kassenärztliche Vereinigung. Johanniter- Fachbereichsleiterin Jessica Schulz erklärt, worum es geht.

Der ärztliche Bereitschaftsdienst kommt bei akuten Fällen, die außerhalb der üblichen Ärzte-Sprechstunden liegen, zu den Patienten nach Hause. Also im Wesentlichen abends, nachts und an Wochenenden. Starke Bauchschmerzen oder plötzliches Fieber sind in diesen Zeiten Fälle, die einen Arzt erforderlich machen.

Telefonnummer 11 61 17

Unter der Telefonnummer 11 61 17 nimmt die Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg das Anliegen der Patienten oder ihrer Angehörigen entgegen und alarmiert den diensthabenden Arzt. Die Johanniter des Regionalverbandes sind in diesen Fällen mit ihren dafür ausgebildeten Mitarbeitenden auf dem schnellsten Wege beim Patienten, versichert Jessica Schulz.

Die Johanniter sind in seit dem 1. Januar 2022 in der Einsatzarztregion „Brandenburg“ aktiv, welches das Havelland, die Stadt Brandenburg an der Havel und bestimmter Regionen in Potsdam-Mittelmark umfasst.

Als Kooperationspartner der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg hätten die Johanniter entsprechende Erfahrung in der Prignitz gesammelt, da sie dort ebenfalls für den ärztlichen Bereitschaftsdienst fahren.

Brandenburg an der Havel mit Umland

„Mit dieser Dienstleistung sind wir in den Regionen Havelland, Brandenburg an der Havel und Umgebung fest vertreten und leisten einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Patienten“, versichert Steffen Kirchner, Regionalvorstand der Johanniter im Regionalverband Brandenburg-Nordwest.

Der ärztliche Fahrdienst ist mit einem Fahrzeug in der Region unterwegs. Im Einsatz ist das Team, bestehend aus Arzt und Fahrer immer montags, dienstags und donnerstags von 19 bis 7 Uhr, Mittwoch- und Freitagnachmittag von 13 bis 7 Uhr sowie ganztägig 24 Stunden am Wochenende und an Feiertagen.

Jessica Schulz weist darauf hin, dass in dringenden Notsituationen, beispielsweise nach Unfällen, Herzinfarkten oder Schlaganfällen weiterhin der Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112 angerufen werden muss.

Von MAZ-online