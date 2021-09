Brandenburg/H

Welten prallen aufeinander, als Axel Brösicke (45, AfD) und sein MAZ-Überraschungsgast Marius Krohn (41) zum Gespräch zusammentreffen.

Die MAZ hatte den auf neuere und neueste Geschichte spezialisierte Historiker und Industriemuseumsleiter gebeten, dem Direktkandidaten der AfD im Wahlkreis 60 einmal auf den Zahn zu fühlen. Ein einziges Mal finden sie einen gemeinsamen Nenner.

Beide Familienväter sind sich aus eigener Erfahrung darin einig, dass Brandenburg an der Havel ein sehr schweres Pflaster ist für Radfahrer. Ansonsten regieren die Gegensätze.

„Warum haben Sie solche Probleme mit der Wissenschaft und damit, wissenschaftliche Ergebnisse anzuerkennen?“, fragt der Historiker den AfD-Politiker und nennt das Stichwort Erderwärmung.

„Wir bestreiten den Klimawandel doch nicht, sondern nur, dass er menschengemacht ist“, antwortet sein Gegenüber. Brösicke findet: Angesichts der Konkurrenz aus Indien und Indien sei es den Arbeitern egal, was aus den Schornsteinen kommt.

MAZ-Überraschungsgast Marius Krohn hat wiederholt heftig protestiert gegen die Positionen der AfD und deren Direktkandidaten Axel Brösicke. Quelle: Heike Schulze

Das Argument, es gelte die deutsche Wirtschaft zu schützen, findet der MAZ-Überraschungsgast absurd. Die Wirtschaft müsse vielmehr die Markt- und Technologieführerschaft anstreben. Mit Verbrennern sei auf Dauer kein Staat mehr zu machen.

Brösicke hält dem entgegen, dass die Bilanz der Elektromotoren noch nicht so berauschend und die Technik dahinter noch zu wenig entwickelt sei. Der AfD-Mann: „Dagegen haben wir die saubersten Dieselmotoren.“

„Wir hatten ja auch den saubersten Siemens-Martin-Ofen“, stichelt Marius Krohn. „Wenn Deutschland sagt, wir haben die saubersten Dieselmotoren, aber nicht die Technologieführerschaft übernimmt und neue Dinge entwickelt, dann verpasst das Land den Anschluss.“ Veraltete Technik weiterzuentwickeln hält der technikinteressierte Historiker für alles andere als vielversprechend.

Axel Brösicke findet die Kritik an Verbrennungsmotoren „ideologisch“ motiviert. Sein Gegenüber kann mit dem Begriff gar nichts anfangen: „Was soll das heißen, ideologisch? Vielleicht haben wir gar nicht mehr die Zeit, das Problem behutsam zu lösen, weil das viel zu lange verschleppt worden ist.“

Mehr Islam als Bildungspolitik

Themenwechsel. „Ich bin erstaunt, dass dem Islam im AfD-Wahlprogramm genauso viel Platz eingeräumt wird wie der Bildungspolitik“, sagt Familienvater Krohn. Er liest dort viel von Werten, vermisst aber die Erklärung, was die AfD mit „Werten“ meint und mit der Leitkultur, von der „ unsere Werte“ abhängen sollen.

„Unsere Art des Zusammenlebens, die Freiheiten, dass Frauen gleichberechtigt sind und arbeiten dürfen“, erläutert Familienvater Brösicke. „Dass wir unsere christlichen Feste feiern“. Keine Weihnachtsfeier mehr, kein Sankt-Martins-Umzug, in Kitas Schweinefleisch mehr, so etwas will er nicht mitmachen. „Wer hierherkommt, muss das akzeptieren“ findet er.

Weihnachten und Schweinefleisch in Kitas

Marius Krohn runzelt die Stirn. „Es hat doch niemand vor, Weihnachten abzuschaffen oder Schweinefleisch in Kitas zu verbieten. Zudem wundert er sich, das Schweinefleischessen ein Wert sein kann. „Ob das ein Wert ist, weiß ich nicht, aber es gehört zu unserem Alltag“, stellte Axel Brösicke klar.

Als sein Überraschungsgast die Partei tadelt, „die sich christlich nennt, aber Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt“, bezieht Axel Brösicke das auf seine Partei. „Auch wieder so ein völlig übles Klischee“, schimpft der Kandidat. Niemand in der AfD wolle Menschen ertrinken lassen.

Axel Brösicke von der AfD trägt seine Haltung zu „Werten“ in Deutschland leidenschaftlich vor. Über vorgefasste Ansichten zu seiner Partei ärgert er sich. Quelle: Heike Schulze

Der AfD-Politiker beschreibt seine Sicht der Realität: Menschen setzten sich in völlig überfüllte Nussschalen, ohne ausreichend Benzin und Proviant, führen 20 Seemeilen raus und warteten dort auf die Schlepperschiffe der Nichtregierungsorganisationen (NGO), um sich Hunderte von Seemeilen weit nach Europa bringen zu lassen.

„Die Menschen sind verzweifelt“, versucht Marius Krohn seinem Gesprächspartner zu erklären. Axel Brösicke unterscheidet zwischen der Familie aus Syrien, gegen die niemand etwas habe und die er bei ausreichend Platz bei sich zu Hause aufnehmen würde, und allein reisenden jungen Männern, „die sich hier benehmen wie die Axt im Walde“.

Kritik an der Ballung von Flüchtlingen in Hohenstücken

Der AfD-Politiker wettert gegen die „Selbstgeißelung“, dass „wir immer die Schuld bei uns suchen“. Immerhin sieht er aber deutsche Fehler. Etwa die Gettoisierung von Flüchtlingen in bestimmten Stadtteilen wie im Falle Brandenburgs in Hohenstücken, statt die Einwanderer auf die ganze Stadt zu verteilen und sie zu einer Integration dann zu zwingen.

An dem Punkt liegen die Kontrahenten womöglich nicht komplett auseinander. Anders beim „Normalität“, über den der kritische Beobachter im AfD-Programm mehrfach stolpert.

Normal: „Muslime in der AfD“

In der langen Diskussion über die Normalität und Besonderheit von Hetero- und Homosexualität gelingt es dem Direktkandidaten immerhin, seinen Gesprächspartner an einer Stelle etwas zu überraschen.

„Wir haben Gruppierungen in der AfD wie „Juden in der AfD“, „Homosexuelle in der AfD“, „Muslime in der AfD“ – glauben Sie, die kommen alle zu uns, weil wir judenfeindlich, homophob oder islamfeindlich, sind?“

Marius Krohn bleibt cool: „Würde mich mal interessieren, wie viele AfD-Wähler das wissen. Und warum spiegelt sich solche Vielfalt nicht in ihrem Wahlprogramm wider? Ich lese da von deutscher Leitkultur statt Multikulturalismus.

Von Jürgen Lauterbach