Fachkräftemangel in der Pflege, gerechte Renten und Mobilität im Alter sind Themen bei der Podiumsdiskussion „Seniorenpolitik konkret.“ Dort sagen Gäste, was ihnen wichtig ist und debattieren mit Politikern, die als Direktkandidaten im Wahlkreis 17 in den Landtag wollen.