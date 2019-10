Brandenburg/H

Die AfD-Fraktion stellte in den vergangenen Jahren nur sehr selten eigene Beschlussanträge an die Stadtverordnetenversammlung. Nun will sie Senioren entlasten und für sie das Fahren in den öffentlichen Verkehrsmitteln der Verkehrsbetriebe preiswerter machen.

„Die Stadt Brandenburg bezuschusst das Senioren-Tick...