Afrikanische Schweinepest: Amtstierarzt Knut Große und Brandenburger Jäger sind alarmiert

Die Afrikanische Schweinepest hat das Land Brandenburg erreicht, der erste Fall der Tierseuche im Landkreis Spree-Neiße ist bei einem toten Wildschwein bestätigt. Deshalb sind auch Jäger in der Havelstadt und im Landkreis Potsdam-Mittelmark alarmiert.

Alarmsignale bei Tieren

„Diese Seuche gab es in der Region noch nie und hat es das erste Mal über die polnische Grenze geschafft. Deshalb müssen wir vernünftig mit der Situation umgehen, die Ruhe bewahren, als Partner für die Veterinärämter da sein und mögliche Funde sofort melden“, sagt Andreas Beiler.

Jäger Andreas Beiler hofft, dass die Region um Brandenburg an der Havel von der Afrikanischen Schweinepest verschont bleibt. Quelle: André Großmann

Der Vorsitzende des Jagdverbandes Brandenburg an der Havel ist froh, dass es noch keinen Fall in der Umgebung der Havelstadt und im Landkreis Potsdam-Mittelmark gibt. Er streift mit seinem Gewehr, einer Bockbüchsflinte durch einen Wald bei Golzow und spricht über die aktuelle Lage.

„Wir Jäger sind nah an den Tieren dran, wenn wir im Wald unterwegs sind und deshalb besonders vorsichtig“, sagt der 54-Jährige. Dann stellt er klar, welche Alarmsignale auf die Afrikanische Schweinepest hinweisen könnten. „Es ist auffällig, wenn Wildschweine die natürliche Scheu verlieren, kein Fluchtverhalten mehr zeigen und Schaum vorm Maul haben“, sagt Beiler.

Tipps für Jäger

Das städtische Veterinäramt ist laut Amtstierarzt Knut Große auf den Ernstfall vorbereitet. „Wir haben Vorkehrungen getroffen und sind international vernetzt. Deshalb waren Kollegen schon zu Schulungen in Litauen und Polen. Dort gab es schon vor drei, vier Jahren Fälle der afrikanischen Schweinepest“, sagt der 64-Jährige.

Amtstierarzt Knut Große. Quelle: Rüdiger Böhme

Der Veterinärmediziner betont, dass Jäger angewiesen sind, tot aufgefundene, verunfallte und geschossene Tiere mit einem Wattetupfer zu berühren. Hierbei nehmen sie einen Abstrich des Blutes, tragen den Fundort in die Tierfund-Kataster (TFK)-App per Handy, packen den Wattetupfer dann in eine Plastikhülle und bringen ihn anschließend zum Veterinäramt.

Dort nehmen Mitarbeiter den Abstrich entgegen und senden ihn in das Landeslabor Berlin-Brandenburg nach Frankfurt-Oder. Bei verstorbenen Fundtieren rufen Jäger den Amtstierarzt an, um zu besprechen, was mit dem Kadaver des Wildschweins passiert.

Wildhändler hofft auf Einzelfall

Olaf Andert ist Wildhändler und betreibt in Reckahn den Wildhof am Weinberg. Er verarbeitet jedes Jahr bis zu 800 Stücken Wildschwein zu Braten, Schinken und Wurst. Sein Geschäft ist noch nicht vom ersten Fall der Afrikanischen Schweinepest im Land Brandenburg betroffen.

„Das berührt uns erst mal nur indirekt, weil wir sehr regional aufgestellt sind und den Großteil der Waren aus Potsdam-Mittelmark und Potsdam beziehen“, sagt der Wildhändler. Er verfällt nicht in Hysterie, spricht aber auch über seine Gefühle.

Reckahner Wildhändler Olaf und Elke Andert hoffen auf einen Einzelfall. Quelle: Jacqueline Steiner.

„Wenn man von diesem Fall hört, gehen bei jedem gehen die Alarmanlagen an. Ich hoffe, dass es bei einem Einzelfall der Afrikanischen Schweinepest bleibt und alle Beteiligten vom Krisenmanagement im Landkreis Spree-Neiße lernen“, sagt Andert.

Keine Schutzmaßnahmen in der Havelstadt

Andreas Beiler rechnet bei einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in der Nähe der Havelstadt mit dramatischen Folgen. „Wenn es hier so weit ist, will vermutlich keiner mehr unser Wildschwein. Soweit wollen wir erst gar nicht denken“, kommentiert der 54 jährige.

Trotz der Alarmstimmung stellt Knut Große klar, dass in Brandenburg an der Havel aktuell keine Schutzmaßnahmen notwendig sind. „Und eines ist noch wichtig: Das Virus ist für Menschen nicht gefährlich und kann auch nicht direkt über die Nahrung übertragen werden“, sagt der Veterinärmediziner.

