Ein Paar aus Brandenburg an der Havel ist seit Mittwochabend heißer Anwärter auf den mit 10.000 Euro dotierten „XY-Preis – Gemeinsam gegen das Verbrechen“.

Was Daniela Neumann (49) und Christopher Kirchner (37) am 12. März 2020 ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit geleistet haben, erlebte das Millionenpublikum der beliebten ZDF-Sendereihe „Aktenzeichen XY ungelöst“ ab 20.15 Uhr am Fernsehbildschirm mit.

Die beiden erwähnten Brandenburger haben an jenem frühen Morgen vor anderthalb Jahren durch ihr beherztes Eingreifen das Leben einer 47 Jahre alten Frau mutmaßlich gerettet.

Die Frau schwebte in akuter Lebensgefahr, weil ihr ehemaliger Lebenspartner sie überfallen hatte und drauf und dran war, sie mit seinem Messer zu erstechen. Vor der Haustür von Daniela Neumann und Christopher Kirchner. Das Paar, das in der Ferdinand-Lassalle-Straße wohnt, zögerte nicht, sondern eilte zur Hilfe und verhinderte damit weiteres Blutvergießen.

In dem ZDF-Beitrag von Mittwochabend erinnert sich Daniela Neumann, wie sie gegen 6 Uhr in der Frühe aufwacht. Sie glaubt, Hilferufe gehört zu haben. Als sie aus dem Fenster schaut, sieht sie auf der anderen Straßenseite einen Mann (55), der auf einer Frau (47) liegt.

Daniela Neumann glaubt beim ersten Blick aus dem Fenster, der Angreifer wolle die Frau auf dem Boden vergewaltigen (nachgestellte Szene). Quelle: ZDF/Aktenzeichen XY

Die Augenzeugin schreit, er solle von der Frau runterkommen. Der Mann richtet sich auf, er hat ein großes Messer in der Hand. Daniela Neumann weckt ihren Lebensgefährten, Christopher Kirchner. Beide rennen auf die Straße.

Christopher Kirchner stößt den Täter mit dem Fuß vom Opfer und das Messer zur Seite, Daniela Neumann kümmert sich um die Frau. Der Täter rennt auf die andere Straßenseite, der Retter hinterher, um den Mann festzuhalten. Dieser öffnet plötzlich einen zuvor bereitgestellten Benzinkanister, den Christopher ihm aus der Hand schlägt.

Der Täter zündet das ausgelaufene Benzin an und gerät dabei selbst in Brand. Daniela Neumann erinnert sich, dass er wie eine „brennende Fackel“ auf sie zulief (nachgestellte Szene). Quelle: ZDF/Aktenzeichen XY

Der Inhalt wird verschüttet, der Täter liegt in einer Benzinlache, zückt ein Feuerzeug und entzündet es. Christopher Kirchner springt schnell zurück. Er erzählt „Es gab eine riesige Stichflamme, zwei Autos und der Täter haben angefangen zu brennen. Der Mann ist dann, wie eine lebende Fackel, auf uns Frauen zugelaufen.“

Die Helferin in höchster Not schleppt das Opfer zurück ins Haus und versucht, die Blutungen zu stoppen. Draußen versucht Christopher, das Feuer mit einem Feuerlöscher aus seinem Auto zu löschen, doch der Brand ist zu groß.

Im Adrenalinrausch noch aufgerappelt

Der Täter rennt zu seinem PKW und flüchtet. „Ich hätte nicht gedacht, dass er sich in seinem Adrenalinrausch noch einmal aufrappelt“, sagt Christopher Kirchner vor der Fernsehkamera.

Der von seiner Frau verlassene Partner kommt nicht weit. In der Grüninger Landstraße steuert er gegen einen Baum, vermutlich absichtlich. Er überlebt schwer verletzt, begeht aber kurz darauf Selbstmord. Es stellt sich raus, dass der Täter 20 Jahre mit dem Opfer zusammen war, sich die Frau jedoch Anfang März 2020 von ihm getrennt hat.

Vor der Fernsehkamera schildern die beiden Helden des Alltags die dramatischen Abläufe. Beide sind nominiert für den erwähnten XY-Preis. Damit sich die Zuschauer ein besseres Bild von den Ereignissen machen können, haben Schauspieler das Geschehen nach den Erinnerungen der damaligen Augenzeugen nachgestellt.

Preis für Zivilcourage

Der XY-Preis steht unter der Schirmherrschaft des Bundesinnenministers und ehrt seit 2002 Menschen mit Zivilcourage, die sich auf beispielhafte und kluge Weise im Kampf gegen Kriminalität für ihre Mitmenschen eingesetzt haben.

Ausgezeichnet werden Frauen und Männer, die hinschauen, eingreifen und Mut beweisen. „Ihr couragiertes Handeln hat Vorbildfunktion, denn sie verhindern Verbrechen, schützen Opfer vor kriminellen Übergriffen und tragen dazu bei, Verbrechen aufzuklären.

Wenigstens den Notruf wählen

„Man muss ja nicht selbst einspringen, aber wenigstens den Notruf wählen oder gucken, dass man noch andere Helfer rankriegt, wenn man selbst nicht körperlich in der Lage ist“, findet Daniela Neumann. „Jeder Schritt, den man nach vorne macht in die Richtung, kann Leben retten.“

Im Oktober tritt eine Jury zusammen und entscheidet, wer den XY-Preis erhält. Der dreimal mit jeweils 10.000 Euro dotierte Preis für Zivilcourage soll auch in diesem Jahr wieder verliehen werden. Vielleicht ja an die mutigen und reaktionsstarken Brandenburger.

Von Jürgen Lauterbach