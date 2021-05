Aktion gegen Müllblindheit: Brandenburger spannen Girlande der Schande 

Brandenburg/H

Wer mit offenen Augen durch Brandenburg an der Havel schlendert, entdeckt nicht nur schöne Natur und Architektur. Fast überall lauert auch Ekelhaftes. Auf Gehwegen, an Straßenrändern, in Parks und am Havelufer.

Von Tüten voll mit Hundekot über fast verrottete Kaffeebecher und Fast-Food-Verpackungen bis zu Zigarettenkippen. Die meisten Brandenburger ärgern sich über den Anblick, aber längst nicht alle.

Einige Frauen, Männer und Kinder in der Stadt sind an diesem Sonnabend dem Aufruf der Initiative „Stinknormale Superhelden“ gegen die „Müllblindheit“ gefolgt. Am Walther-Rathenau-Platz zum Beispiel hängen sichtbare Zeichen des Wohlstandsmülls an einer Wäscheleine.

Nicht zu übersehen, um was es geht bei der Aktion gegen die „Müllblindheit“. Quelle: Rüdiger Böhme

Statt wegzuschauen oder nur zu schimpfen, haben sie sich gebückt, zugepackt und eine „Girlande der Schande“ gespannt und allerlei Abfall mit Wäscheklammern daran befestigt.

Seit mehr als sieben Jahren schon rufen die „Stinknormalen Superhelden“ aus Rathenow zum gemeinsamen Müllsammeln in ihrer Stadt auf. An diesem Sonnabend wurde ihr Ruf auch in der größeren Nachbarhavelstadt erhört, zum Beispiel bei den Mitstreitern des Naturschutzzentrums Krugpark.

In ganz Deutschland beteiligen sich Menschen an der Aktion Girlande der Schande, um das Müllproblem sichtbar zu machen.

Von Jürgen Lauterbach