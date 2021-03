Brandenburg/H

Not macht erfinderisch: Zwei Spitzengastronomen aus der Stadt tun sich nun zusammen, damit sie und ihre Kochkünste bei den Brandenburgern nicht in Vergessenheit geraten. Jasper Krombholz ist Chef des Restaurants am Humboldthain und Benjamin Döbbel führt das Inspektorenhaus – beide sind erste Adressen bei Gourmets und Anhängern guter Esskultur.

Dinner aus vier Händen

Sie haben die Idee eines Four-Hands-Dinners entwickelt, das sie am Wochenende vom 16. bis 18. April offerieren wollen – zum Selbstabholen, teilweise kann auch geliefert werden. Jeder der beiden Köche wird eine Vorspeise, einen Hauptgang und ein Dessert entwickeln und zubereiten. Die Gäste dürfen dann nach Herzenslust kombinieren nach dem à-la-carte-Prinzip. Das heißt, man kann auch Vorspeise oder Dessert weglassen, ganz nach Belieben.

Kerbelknolle und Haferwurzel

Benjamin Döbbel führt das Inspektorenhaus. Quelle: Rüdiger Böhme

Die beiden Köche arbeiten zwar zusammen, rühren aber nicht in den gleichen Töpfen. „Jeder von uns beiden hat beim Kochen seinen eigenen Stil, den die Gäste auch wiedererkennen sollen“, sagt Benjamin Döbbel. Die genauen Speisen seien noch nicht festgelegt, diese wollen sie in den nächsten Tagen auf ihren Webseiten veröffentlichen. Aber es sind solch ungewöhnliche Gemüsesorten wie Kerbelknolle oder Haferwurzel dabei – so viel sei schon verraten.

Volkstümliche Preise

Jedes Gericht hat einen Preis, der aber volkstümlich bleiben soll und nicht die Höhe wie in den Restaurants hat. Möglich wird das durch Sponsoren wie Röhll, Metallbau Windeck oder Sinalkol e.V., die den Ankauf von Rohstoffen wie Fleisch finanzieren, etwa ein Bio-Kalb oder ein Schwein vom Potsdamer Sauenhain. Unterstützer sind zudem Fischzüchter Matthias Engels von den „25 Teichen“ sowie der Gemüseproduzent Wolkensteiner Hof aus Jeserig.

Vielleicht Tische auf dem Markt

Das Mercedes-Benz-Autohaus Jürgens stellt zwei Elektromobile, mit denen Speisen ausgefahren werden können. „Wenn es die aktuellen Pandemiebestimmungen zulassen sollten, wollen wir auch ein paar Tische und Stühle auf den Altstädtischen Markt stellen“, sagt Jasper Krombholz. An allen drei Abenden wird von 17.30 bis 20 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag zusätzlich von 11.30 bis 14.30 Uhr Essen ausgegeben. Vorbestellungen werden unter der E-Mail-Adresse info@inspektorenhaus.de entgegengenommen. Bezahlt werden kann per Vorkasse, mit EC-Karte beziehungsweise in bar.

Gegenseitiges Empfehlen

Jasper Krombholz führt das Haus Am Humboldthain. Quelle: Rüdiger Böhme

Wie sind nun beide zusammengekommen? „Ben ist zu mir zum Essen gekommen, wir haben viel miteinander gesprochen“, sagt Jasper Krombholz. „Und wir haben abends auch das eine oder andere Weinchen zusammen getrunken“, ergänzt Benjamin Döbbel. Das sei vor der Pandemie gewesen. „Wir haben uns auch gegenseitig Gäste geschickt, je nach Auslastung“, sagt Krombholz. „Klar erwähne ich auch sein Restaurant, wenn ich nach einem guten Haus gefragt werde. Wir kennen keinen Konkurrenzkampf, sehen uns als gegenseitige Ergänzung an“, sagt Döbbel. Auch im Laufe des vergangenen Jahres habe man immer Kontakt gehalten, sich ausgetauscht – auch zu den gerade geltenden Einschränkungen.

Erfahrung im To-go-Geschäft

Döbbel hat bereits Erfahrungen mit Menüs im To-go-Geschäft, er hat zum Valentins- und Frauentag Boxen befüllt, auch in Zusammenarbeit mit der Genussmanufaktur von Thorsten Oriwol oder mit Blumen-Hampel. Ähnliches startet er zu Ostern mit Brunch- beziehungsweise Dinner-Boxen. „Es geht nicht in erster Linie ums Geldverdienen, es geht darum, dass wir im Gespräch bleiben und auch andere Dienstleister unterstützen.“ In seiner sachsen-anhaltinischen Heimat, in Magdeburg, hat sich Döbbel bereits zweimal an den Esskultur-Events beteiligt: Dort bekamen die Menschen Essen geliefert, Mitglieder von Theater und Orchester haben dazu jeweils ein kleines Stück aufgeführt und wurden an den Einnahmen beteiligt.

Stadt hilft auch

Und übrigens hilft auch die Stadt im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Nach dem temporären Ausflug in den Ratskeller kann Döbbel noch nicht zurück ins Inspektorenhaus, weil dort noch Arbeiten notwendig sind. Den Ratskeller darf er dennoch weiter vorerst nutzen, hat ihm Tino Vogel vom kommunalen Liegenschaftsbetrieb GLM zugesichert. Und so können die beiden Spitzenköche die Lokalität auch für ihr Oster-Menü nutzen.

