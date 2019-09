Brandenburg/H

Weltweit ist am Freitag für den Klimaschutz demonstriert. In Brandenburg an der Havel nahmen Demonstranten für drei Stunden den halben Parkplatz auf dem Neustädtischen Markt in Besitz. Organisiert wurde die Aktion von Charlotte Wacker und Theo Radcke, den Vertretern der Brandenburger „ Fridays for Future“...