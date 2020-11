Brandenburg/H

Als Anja das Handtuch fallen lässt und nackt auf ihrem Stuhl sitzt, geht kein Raunen durch den Raum oder hängt Irritation in der Luft. Stattdessen setzen Ruhe und wenig später hektische Betriebsamkeit ein. Stifte kratzen über Papier, Kreide tanzt über die weiße Fläche... und immer wieder streifen Blicke über Anjas Figur. Doch nicht sexuell oder verschämt, sondern konzentriert studierend. Der Aktzeichnen-Kurs hat begonnen.

„Da könnte auch ein Stuhl stehen“

Anja, 55 Jahre alt, mit üppiger Figur, ist seit Juni Aktmodell an der Volkshochschule Brandenburg. Neugierde und die Lust auf eine neue Erfahrung haben sie dazu gebracht, sich ganz spontan auf eine Online-Anzeige zu melden. Auch oder gerade weil sie nicht die üblichen Modelmaße mitbringt.

Es geht darum, die Proportionen und Haltung richtig aufs Papier zu bringen. Quelle: Rüdiger Böhme

Um zu gucken, ob der Entschluss der richtige ist, traf sie sich mit Dozentin Claudia Vogt-Doths. Die nahm Anja im Vorfeld mögliche Ängste. „Die Teilnehmer sind so auf sich konzentriert. Da könnte auch ein Stuhl auf der Bühne stehen“, sagte sie.

Die Herausforderung nahm Anja an: „Dann erhöhen wir die Anforderungen für die Zeichnenden und ich setze mich drauf“, meinte das frischgebackene Aktmodell.

Das erste Mal, so schildert die 55-Jährige, war sie extrem aufgeregt. Ein Freund nahm ihren Sorgen den Wind aus den Segeln, in dem er der Krankenschwester mit auf den Weg gab: „Dein ganzes Leben lang haben sich die Patienten vor dir ausgezogen und du hast den Ton angegeben. Jetzt ist es umgekehrt“.

Ruhig in einer Pose ausharren

Dennoch schossen Anja viele Gedanken durch den Kopf, als am 4. Juni der erste Teilnehmer, ein junger Mann, den Raum betrat und sie nur notdürftig verhüllt auf dem Podest saß. „Alt und halb blind wäre besser, dachte ich“, erzählt sie lachend.

„Zu Anfang ist es komisch, wenn man angeguckt wird“, bestätigt Anja. Daher hat sie sich eine Technik angeeignet, um das Publikum auszublenden. „Ich habe angefangen, mich auf einen Punkt im Raum zu fixieren und auf meine Atmung zu konzentrieren“, erzählt sie und fügt hinzu: „Das letzte Mal habe ich die Augen geschlossen, da bin ich fast eingeschlafen“.

Ihre Technik wirkt gut. Denn Anja hält dadurch die verschiedenen Posen ohne große Probleme durch. „Sie macht es super gut, ruhig und entspannt“, lobt Dozentin Claudia Vogt-Doths. „Das ist wichtig bei einem Model.“

Es geht um Proportionen und Haltung

Die Künstlerin hat schon viele Models erlebt, weiß auch, wie sich die Perspektive des Zeichnenden anfühlt. „Ich erinnere mich an meine Studienzeit. Zuerst guckt man, dort ist ein Mensch, aber das sieht man dann nicht mehr. Es geht um die Bewegung.“

Beim Aktzeichnen-Kurs in der Volkshochschule wird gelernt, die Proportionen und Haltung des Menschen richtig aufs Papier zu bringen. Alle zehn Minuten wechselt Anja dazu die Pose.

Claudia Vogt-Doths leitet an der VHS den Aktzeichnen-Kurs. Quelle: Rüdiger Böhme

„Die meisten fangen mit Bleistift an. Ich empfehle aber abgebrochene Kreide im Stück, damit es großzügiger und schneller geht“, sagt Claudia Vogt-Doths. Denn Details sind gar nicht gefragt – „Mund und Nase sind unwichtig“ –, die Figur muss eingefangen werden. Der Kurs ist kein akademisches Anatomiestudium, betont die Dozentin.

Figürliches Zeichnen zählt dennoch zu den Königsdisziplinen. Es birgt etliche Herausforderungen für die Teilnehmer. „Die Figur richtig zu erfassen, die Pose und die Ausstrahlung fällt vielen schwer“, weiß Claudia Vogt-Doths.

„Die Figur inhalieren“

„Ich sag immer: Erst einmal nur schauen, die Figur inhalieren“, erzählt sie. Intensive Blicke, die Aktmodell Anja aushalten muss. „Wenn ich da sitze, ist der Raum total still. Man hört nur die Malmittel auf dem Blatt und spürt die Konzentration der Zeichnenden“, schildert sie ihre Eindrücke.

Anja ist froh, sich als Aktmodell angemeldet zu haben. „Ich habe gelernt, wie schwer es ist, solange ruhig zu bleiben“, erzählt sie. Darüber wird durchaus auch mit den Teilnehmern geflachst. „Einer meinte, er kommt solange, bis ich einen Handstand mache“, erzählt die 55-Jährige.

Scherze und kurze Unterhaltungen gehören im Kurs dazu. Das Wohlwollen der Gruppe gibt Anja zusätzlich Sicherheit. Überhaupt hat sie ihr Job als Aktmodell persönlich voran gebracht, schildert sie. „Ich bin dankbarer für meinen Körper und gehe auch anders damit um.“

Wer Interesse bekommen hat, sich auch einmal am Aktzeichnen auszuprobieren, hat dazu in der Volkshochschule Gelegenheit. Der nächste Kurs am Donnerstagabend startet bald. Informationen dazu gibt es per E-Mail an auskunft@vhs-brandenburg.de, unter 03381/25 04 47 sowie online: www.vhs-brandenburg.de.

Von Antje Preuschoff