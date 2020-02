Alarm im Kleingarten: Die Wildschweine wüten

Brandenburg/H

„Die Schweine sind im Moment die Klügeren“, sagt Helmut Mende. Der 83 Jahre alte Rentner hat schon wieder erlebt, wie eine Wildschweinrotte in der Sparte „Eintracht 1“ seinen Kleingarten und auch viele Gärten in seiner Nachbarschaft verwüstet haben. Selbst zum Wäscheplatz der Häuser am Zentrumsring sind die furchtlosen Tiere vorgedrungen.

Die Spur der Schweine. Quelle: Rüdiger Böhme

Es sind offenbar mehrere Rotten, die sich aktuell besonders wohlfühlen links und rechts des Zentrumsrings. Nahe der Havel im Gebiet zwischen der kleinen Grünanlage am Rummelplatz Wiesenweg bis zu den Gartensparten an der Grünen Aue.

„Wir Menschen sind den Schweinen im Moment unterlegen“, bekräftigt Helmut Mende seinen Eindruck nach zahlreichen Tagen, an denen die Wildtiere sich auf seine Kosten und die seiner Nachbarn ausgetobt und gelabt haben.

Frühblüher müssen dran glauben

Überall ist die Spur der Schweine zu sehen. Auf den Wegen zwischen den einzelnen Parzellen, auf den Wiesen und in den Beeten. „Zu uns sind sie erst in diesem Jahr gekommen“, berichtet Horst Hafenberg, der sich täglich um seinen Grund und Boden im Dreieck zwischen Otto-Sidow-, Franz-Ziegler- und Wilhelmsdorfer Straße kümmert.

Horst Hafenberg zeigt, welche Figur die Wildschweine in seinem Garten zur Seite geschoben hatten. Inzwischen steht sie wieder. Quelle: Jürgen Lauterbach

Nach dem letzten Schweineauftritt muss der Kleingärtner den Rindenmulch auf seinen Gartenflächen erneuern. Eine große, schwere Schmuckfigur haben die kräftigen Tiere einfach an die Seite geschoben, um zu den Objekten ihrer Begierde zu kommen.

„Überall wo Frühblüher sind, gehen sie hin, nur die Narzissen schmecken ihnen nicht“, berichtet Horst Hafenberg. Klein beigeben möchte er nicht. „So schnell gebe ich nicht auf“, versichert er und zeigt auf eine ganze Reihe von Windspielen in seinem Garten.

Für relativ viel Geld hat der Kleingärtner sich die Vorrichtungen angeschafft sowie zwei Sorten Sprays, mit denen er die Teile eingesprüht hat. Den Duft, den sie versprühen, mag das Brandenburger Wildschwein hoffentlich nicht.

Keine Lust mehr auf Verwüstungen

Nicht jeder will noch Widerstand leisten gegen die borstenreiche Übermacht. Helmut Mende hat von etlichen Gartenfreunden gehört, die ihr kleines Paradies aufgeben möchte, weil sie wegen der Verwüstungen schlicht die Lust verlieren.

„Wenn das so weitergeht, gebe ich meinen Garten auch auf“, sagt der frühere Berufsschullehrer, der sich nach 40 Jahren am Zentrumsring an deutlich entspanntere Zeiten erinnern kann.

Hier waren Wildschweine am Werk. Quelle: Rüdiger Böhme

Noch hofft Mende allerdings auf kluge Menschen in der Stadtverwaltung, die den wilden Tieren mit ihrer Lust an Blumenzwiebel, Engerling, Wurm und Kartoffel Paroli bieten können.

Lothar Hahn, Geschäftsführer des Kreisverbandes der Gartenfreunde Brandenburg/Havel, hat wenig Hoffnung. Auch er weiß von älteren Leuten, die sich der wilden Übermacht nicht mehr gewachsen sehen und ihr Hobby daher aufgeben wollen.

Große Schwarzwild-Rotten

„Es müssen große Rotten sein, die alles umpflügen und kaputtmachen“, sagt der Gartenexperte. Er kennt das Wildschwein-Problem unter anderem aus den Sparten Eintracht 1, Neu Sanssouci, Helgoland und Jakobsgraben, aber auch darüber hinaus in den Grünflächen an der Havel.

Weil das Stadtgebiet befriedet ist, Wildschweine dort folglich nicht geschossen werden dürfen, hatte die Stadt Brandenburg an der Havel nach den verheerenden Wildschwein-Gastspielen im Plauer Schlosspark überlegt, Fallen aufzustellen.

Jäger wollen kein Tier in der Falle erschießen

Doch daraus wird nichts, wie Amtsveterinär Knut Große berichtet. Zwar habe das Veterinäramt diese Fallen angeschafft. „Doch es finden sich keine Jäger, die die dort gefangenen Schweine erschießen wollen“, erklärt Große und weist auf die Jagdethik der Waidmänner und -frauen hin.

Der Leiter des Veterinäramtes empfiehlt dringend, keine Küchenabfälle auf den Komposthaufen zu werden. „Soßen und Knochen riechen die Tiere auf Kilometer, ebenso Schalen von Kartoffeln und Karotten“, betont Große.

Wildkamera im Einsatz

Das Problem mit Schwarzwild ist ihm seit Jahren bekannt. Aktuell seien wieder mehrere Beschwerden eingegangen, berichtet er.

„Die Wildschweine fühlen sich wohl in ihrem Biotop“, berichtet Gerhard Liedtke aus der Sparte „ Helgoland“ und scherzt: „Man müsste auf die losgehen mit Pfeil und Bogen.“

Werner Leiding zeigt die schweinischen Verwüstungen in der Kleingartenanlage „Neu Sanssouci“. Quelle: Jürgen Lauterbach

Seit etwa drei Jahren plagen sich die Gärtner von Helgoland und Neu Sanssouci mit den Tieren herum. Ernst Ulrich Wernitz erzählt, dass überall Rasen aufgerissen sei und Gartenfreunde verglaste Fensterscheiben als zusätzlichen Schutz vor ihre Hecken montieren.

Werner Leiding zeigt in der benachbarten Sparte „Neu Sanssouci“, wie in praktisch jedem zweiten Garten die Wildschweine „alles aufgebuddelt haben“. Er hat sogar eine Wildkamera aufgestellt und den Besuch der ungebetenen Gäste damit dokumentiert. Mit einem Zaun versucht der Rentner, sich die Tiere vom Leib zu halten. Seit 14 Tagen hat er erst einmal Ruhe.

Im Frühjahr kommen die Frischlinge

Helmut Mende sieht neues Unheil zukommen auf die Kleingärten rund um den Zentrumsring. Denn schon in einigen Wochen bekommen die Alten ihre Frischlinge. Mende: „Das Problem nur auszusitzen klappt nicht. Vermehren sich die Wildschweine so weiter, wird es in ein paar Jahren lebensgefährlich.“

Von Jürgen Lauterbach