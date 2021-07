Brandenburg/H

Alexander Kunz ist neuer Chefarzt der Klinik für Neurologie im Asklepios Fachklinikum Brandenburg. Seit Anfang Juli 2021 leitet er die Klinik. Der gebürtige Brandenburger folgt auf Stephan Schreiber, der die Klinik Ende März 2021 aus persönlichen Gründen verlassen hat.

Ausbildung in Berlin und Dresden

Kunz hat an der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität Berlin das Medizinstudium absolviert und ist dann für die Ausbildung zum Neurologen an das Universitätsklinikum Dresden gewechselt. Er hat an der Charité promoviert und habilitiert, war dort viele Jahre als Facharzt und später als Oberarzt in der Neurologie tätig und zudem Ärztlicher Stützpunktleiter des Schlaganfall-Mobils .

Forschung in New York

Nach der Promotion hat er einen mehrjährigen Forschungsaufenthalt in New York (Cornell University) absolviert. Zuletzt, vor seinem Wechsel zu Asklepios, war er überwiegend als Oberarzt an der Medical Park - Humboldtmühle Berlin im neurorehabilitativen Bereich und weiterhin an der Charité als Notarzt im Schlaganfall-Mobil tätig.

Schwerpunkt in der Intensivmedizin

Sein klinischer und wissenschaftlicher Schwerpunkt lag in den vergangenen Jahren überwiegend im akut- und intensivneurologischen Bereich, speziell in der Behandlung von Schlaganfallpatienten.

Zentrales Anliegen von Kunz und seinem Team im Asklepios Fachklinikum Brandenburg wird es sein, neben der Akuttherapie des Schlaganfalls auch die Behandlung des gesamten Spektrums neurologischer Erkrankungen sowie die neurologische Frührehabilitation weiter auszubauen.

