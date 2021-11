Brandenburg/H

Keine Reise in ferne Galaxien, kein Kampf mit Außerirdischen, keine Apokalypse. Dennoch: Eine Brandenburgerin räumt in der Science-Fiction-Szene ab: Alexandra Mischker hat den Preis als beste Regisseurin beim Berlin Sci-fi Filmfest erhalten.

Szenen aus Alexandra Mischkers Film "Hotel Utopia", Georg kann sich Wünsche erfüllen. Quelle: privat

Nicht so ferne Zukunft

Ihr Film „Hotel Utopia“ spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft: Georg hat die Möglichkeit, seine perfekte Traumfrau zu kreieren. So entsteht Amanda – blond, schlank, schön. Sie trifft er in seinen Träumen, wenn er einen bestimmten blauen Sekt trinkt. Bezahlen muss er mit Punkten. Mit seiner Hologramm-Uhr kann er sie in bestimmte Verkleidungen verwandeln. Im realen Leben gibt es Ruby, das Zimmermädchen. Sie zieht ihn an fürs Date und setzt ihm irgendwann „Flauseln in den Kopf“.

Sterne oder Wolken?

Mit seinen Punkten hat er nämlich auch Sternschnuppen für romantische Dates gebucht – er kann die Farben wählen, die Milchstraße als Hintergrund oder auch den Saturn. „Ja, aber du wirst nie überrascht, du kriegst immer nur, was du dir ausgesucht hast“, zweifelt Ruby. „Es gibt Schlimmeres, oder“, hält Georg hilflos entgegen. „Ich glaube, dass du manchmal so etwas wie Wolken brauchst, damit du dich dann umso mehr darauf freuen kannst, wenn sie wieder aufreißen.“

Szenen aus Alexandra Mischkers Film "Hotel Utopia", hier das Zimmermädchen Ruby. Quelle: privat

Scheinwelt gegen reales Leben

„So kitschig hätte ich dich nicht eingeschätzt“, sagt der Mann, der sich seine Traumfrau selber basteln muss. Sie hingegen verrät ihr Lebensmotto: „Lebe jeden Tag, als ob es dein letzter wäre.“ Am Ende steht für Georg die alles entscheidende Frage – was ist wichtiger: die perfekte Scheinwelt oder das reale Leben?

Fast alles selbst gemacht

Alexandra Mischker hat in diesem Film nicht nur Regie geführt, sondern auch das Drehbuch geschrieben, den Film produziert und am Ende auch noch geschnitten. Und sie hat aus ihrer Liebe zu „Star Wars“ und „Star Trek“ keinen Hehl gemacht. Feinsinnig verpasst sie Amanda auch mal ein Band von Prinzessin Leia Organa oder ein weißes Kleid von derselben.

Alexandra Mischker mit dem Regiepreis am Drehort im Hotel am Molkenmarkt. Quelle: André Wirsing

Komplett in Brandenburg an der Havel gedreht

Der absolute Clou an dem Film ist, dass er komplett in Alexandra Mischkers Heimatstadt Brandenburg an der Havel gedreht worden ist – in den beiden Hotels der Familie (Hotel am Molkenmarkt und Havel-Hotel) an der eigenen Marina Schoners Wehr oder am Grillendamm-Strand. Die Front des Molkenmarkt-Hotels ist leicht verfälscht bereits in der ersten Szene zu sehen. „Das war auch notgedrungen wegen Corona, hier hatte ich einfacheren Zugang.“ Und ihre Eltern Katrin und Mario Mischker, die sie bedingungslos unterstützen: „Mach, was dich glücklich macht, sagen sie immer wieder.“ Natürlich waren beide auch bei der Preisverleihung in Berlin dabei.

Szenen aus Alexandra Mischkers Film "Hotel Utopia". Quelle: privat

Maximal 15 Minuten Länge

Erst 23 Jahre alt ist die angehende Regisseurin, sie studiert im dritten Jahr Filmregie an der Ruhrakademie im nordrhein-westfälischen Schwerte. Das wollte sie schon immer machen, hatte dies schon in der siebten Klasse in einem Vortrag über ihre berufliche Zukunft verkündet. „Ich liebe ,Star Wars’ und auch ,Star Trek’, gehe richtig darin auf.“ Eigentlich sollte sie im Vordiplom schon nach dem zweiten Jahr einen Film erstellen, wegen der Pandemie hat sich alles ein wenig verzögert. „Die einzige Vorgabe der Hochschule war die maximale Länge von 15 Minuten. Meine Kommilitonen haben Horror- und Liebesfilme gedreht.“

Junges Team am Set

So entstand „Hotel Utopia“, ein kleiner eindringlicher Film, der den Betrachter sein eigenes Handeln hinterfragen lässt. Es gab nur ein ganz kleines Budget, gesponsert von Firmen. Dennoch gewann sie beispielsweise junge Schauspielkollegen. Georg-Darsteller Yannick Hommers habe ganz schnell zugesagt, er ist ein Glücksfall in der Besetzung. „Viele junge Schauspieler wollen gerne auf Festivals laufen, wollen lernen und trainieren, unter verschiedenen Regisseuren zu arbeiten.“

Tipps von der Oscar-Gewinnerin

Sie selbst habe gerade drei Monate im Lichtteam bei einer Regiearbeit der Oscar-Preisträgerin Caroline Link für eine kleine Serie des Senders ZDF Neo mitgewirkt – und vom großen Vorbild auch ein paar Tipps bekommen.

Goldenes Raumschiff Enterprise

Mit ihrem Vordiplom-Film wollte die junge Frau unbedingt zum Berlin Sci-fi Filmfest, „das ist in der Nähe, es gibt internationale Beteiligung und es dreht sich alles um Science fiction“. Der Preis ist nicht mit Geld dotiert, doch etwas ganz Besonderes: Ein vergoldetes Raumschiff Enterprise, hergestellt und gesponsert von der Firma Eaglemoss, welche die Devotionalien-Kollektionen zu den Sternen-Serien herstellt. Und er ist als Boldly-Going-Award überschrieben mit einem ganz berühmten Star-Trek-Zitat: „ ... to boldly go where no man has gone before” (mutig dorthin zu gehen, wo noch kein Mensch zuvor gewesen ist).

Nächstes Projekt steht an

Das gelte nicht nur für ferne Galaxien in unendlichen Weiten, sondern auch für die Filmkunst. Im kommenden Januar will Alexandra Mischker ihren Diplomfilm drehen. Fürs Budget möchte sie möglicherweise eine Crowdfunding-Aktion starten und sich zudem um Kulturförderung der Stadt Brandenburg an der Havel bemühen. In welchem Genre der Film spielt und welchen Plot er hat, will sie noch nicht verraten – sie suche noch.

„Hotel Utopia“ auf Youtube

Aber ihren fertigen Film „Hotel Utopia“ will sie nun auch der Allgemeinheit zugänglich machen: Am Freitag, 12. November, um 19 Uhr ist Premiere. Von da an wird er durchgehend verfügbar sein. Wer auf der Plattform Youtube ihren Namen und den Namen des Films eingibt, wird schnell fündig. Es lohnt sich.

Von André Wirsing