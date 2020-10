Alle Ampeln auf Tiefrot: Inzidenzwert steigt auf 54,02

Brandenburg/H

126 laborbestätigte Fälle seit Beginn der Pandemie, 39 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, davon allein 21 am Donnerstag – jetzt hat die Havelstadt die Schwelle zur roten Ampel überschritten: Die Sieben-Tage-Indizenz liegt derzeit bei 54,02, gerechnet auf 100.000 Einwohner.

Krisenstab tagt Freitagmorgen

„Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) unterrichtet gerade die Fraktionsvorsitzenden. Am Freitagmorgen tritt der Krisenstab der Verwaltung zusammen, danach wird es neue Allgemeinverfügungen geben“, kündigt Rathaussprecher Jan Penkawa am späten Donnerstagabend an.

Anzeige

Infektionen sind zu lokalisieren

Das Gesundheitsamt konnte sogar lokalisieren, woher die Fälle stammen: 18 Infektionen gibt es beim Drahthersteller Gabarro, weitere acht Fälle bei der Westfälischen Drahtindustrie. Vier Menschen sollen sich bei einer privaten Feier im Turnerheim infiziert haben sowie zwei Menschen bei einer privaten Reise in einem voll besetzten Kleinbus ins Nachbarland Polen.

158 Menschen in Quarantäne

Aktuell sei für 158 Menschen häusliche Quaraantäne vom Gesundheitsamt angeordnet worden, sagt Penkawa, es können durchaus aber noch mehr werden. „Die Inzidenzien von heute sind die Erkrankungen von vor zehn Tagen. Wenn jeder positiv Getestete für diesen Zeitraum zehn bis 15 Namen von Kontaktpersonen angegeben hat und diese gefunden werden, kann man sich leicht ausrechnen, was das bedeutet.“

Lückenlose Betreuung

Im Gesundheitsamt stoße man mittlerweile an Grenzen, noch wird jede einzelne Infektion akribisch nachverfolgt. „Wir haben es bislang sogar geschafft, eine lückenlose Quarantänebetreuung aufrecht zu erhalten. Das heißt, wir haben praktisch täglich alle betroffenen Menschen angerufen und uns erkundigt, ob es ihnen gut geht und wie man ihnen helfen kann.“

Von den 126 bestätigten Fällen gelten 84 Menschen als von der Krankheit genesen, einer ist gestorben. Derzeit werden glücklicherweise nur zwei Erkrankte stationär behandelt.

Neue Schutzmaßnahmen erwartet

Bei der Krisensitzung am Freitag kann beispielsweise angeordnet werden, dass in Einkaufszentren generell Maskenpflicht gilt, bislang galt dies nur für die jeweiligen Geschäfte. Auch für andere Orte mit vielen Menschen auf relativ geringem Raum können Schutzmaßnahmen verschärft werden.

Von André Wirsing