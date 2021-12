Brandenburg/H

In Göttin ist nicht nur die weltliche, sondern auch die kirchliche Gemeinde ziemlich aktiv. „Mit dem Erneuern des Friedhofzaunes und der Orgelsanierung im vergangenen Jahr konnten wir durch Spenden und Fördermittel schon etwas erreichen“, sagt Andreas Steffen. Er ist Gemeindekirchenrat von Sankt Katharinen.

Viele Themen für Gemeinde

Die kleine Dorfkirche im Ortsteil Göttin. Quelle: Andreas Steffen

Im Frühjahr 2021 seien die Kirchenglocken von einem Sachkundigen untersucht worden. Er stellte fest, dass es nicht gut um die Wartung und Sanierung der Stahlglocken und der etwa 500 Jahre alten Bronzeglocke stand. „Ein bewegtes hektisches Jahrzehnt liegt hinter unserer Gemeinde und durch Pastoren- und Pfarrsprengelwechsel gab es viele andere schwierige Themen hier im Göttiner Gotteshaus zu erledigen.“

Aktuell könne am Wochenende um 18 Uhr und beim Gottesdienst nicht geläutet werden. Das mache auch die engagierte Läutegruppe arbeitslos. Ehrenamtliche Helfer haben nämlich den Läutedienst unter sich aufgeteilt – das gibt es nicht noch einmal in der Region.

Stahlglocken schon überholt

Die beiden Stahlglocken sind nun bereits überholt und haben eine Rostschutzgrundierung und neue Anschlagplättchen erhalten. Die Lager wurden ebenfalls überarbeitet und geschmiert. Das Projekt stehe kurz vor der Fertigstellung.

Die beiden Stahlglocken sind inzwischen wieder instand gesetzt. Quelle: Andreas Steffen

Taufglocke ist Sorgenkind

Die kleine Taufglocke aus Bronze hat bereits zwei Weltkriege überstanden und fiel nie den Kriegsdevisen, die in jener Zeit gefordert wurden, zum Opfer. „Leider ist ihr Zustand nicht mehr der Beste. Zu einer uns nicht bekannten Zeit wurde das Holzjoch entfernt und die Glocke wurde in eine Stahlkonstruktion integriert“, beschreibt Steffen. Sie hänge nun deutlich tiefer und der Schall verlasse kaum die Fensteröffnungen im Glockenturm. Im Zuge der aktuellen Arbeiten soll sie wieder in den originalen Zustand zurück versetzt werden. Ein Kostenvoranschlag geht von 3500 Euro aus.

Bitte an alle Göttiner

Der Gemeindekirchenrat möchte nun nicht nur die Kirchengemeinde sondern alle Göttiner fragen, ob man diese Summe gemeinsam aufbringen möchte, um ein Stück Göttiner Geschichte zu bewahren, konservieren und den alten Klang wieder herzustellen. Spenden könne man beispielsweise direkt bei den kommenden Gottesdiensten.

Von André Wirsing