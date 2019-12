Brandenburg/H

Es soll kein Verantwortlicher erzählen, das Problem mit der Brücke „20. Jahrestag“sei neu oder gar plötzlich aufgetaucht. Bereits seit 1992 ist das Bauwerk ein Sorgenkind. Damals wurde schon an der Fahrbahn aufwändig gewerkelt, die Platte mit den Stahlbetonkästen darunter versiegelt.

2001 wurde noch einmal auf der stadteinwärts führenden Fahrbahn der Untergrund noch einmal mit Schweißbahnen abgedeckt. 2016 erfolgte dies auf der stadtauswärts führenden Spur. Auf der Brücken wurden Straßen- und Gehwegbeläge, Borde sowie Straßenabläufe erneuert.

Die nordöstliche Treppenanlage wurde ersatzlos abgebrochen. Zudem musste durch die Strabag AG das verschlissene Pflaster mit Unterbau zwischen den Gleisen ausgetauscht werden. Etwas später setzten die Verkehrsbetriebe neue Oberleitungsmasten.

All dies waren jedoch nur kosmetische Operationen, an das Grundproblem wagte sich niemand, obwohl Projektchef Michael Kaulfuß vom Landesbetrieb Straßenwesen damals schon gewarnt hatte: Die Brücke werde noch maximal zehn Jahre halten. Die stählernen Spannglieder aus dem Stahlwerk Hennigsdorf stünden alle auf dem Index, seien zu spröde und zu stark bruchgefährdet. Er empfahl damals bereits dringend einen Neubau.

Zwei Jahre zuvor – nämlich 2014 – war die Stadt die Baulast für die überörtlichen Straßen B 1 und B 102 losgeworden, weil die Kommune zu klein und finanziell zu schwach dafür war. Sie gingen an den Bund über, für den der Landesbetrieb Straßenwesen die Unterhaltung wahrnahm.

Die Stadt hatte zuvor noch in eigener Verantwortung die Brücke „20. Jahrestag“ prüfen lassen, bereits damals gab es die Noten 3,5 beziehungsweise 3,0 – sie waren da schon in bedenklichem Zustand, antwortete der damalige Bürgermeister Steffen Scheller ( CDU) auf eine Anfrage der SPD. Von der Prognose des Landesstraßenbetriebs über die maximale Lebensdauer wisse er nichts. „Es gibt keine offizielle Einschätzung über eine Restnutzungsdauer von zehn Jahren“, schrieb er. Es gebe auch keine Neubaupläne und keine Festlegungen in den Verkehrswegeplanungen der Stadt.

Kurze Zeit später gab es schon wieder Alarm: Großflächig fielen Betonteile und Platten vom Unterbau der Brücke auf die Parkflächen rings um den Altstadt Bahnhof. Aber auch dies vergrößerte nicht den Handlungsdruck. Die Verwaltung beließ es beim Aufstellen von Absperr-Zäunen. Die Parkplätze waren weg, die Probleme sind geblieben. Sie wurden schlicht ignoriert.

