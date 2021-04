Allein in Brandenburg: Ein nächtlicher Bummel durch die verwaiste Havelstadt

Brandenburg/H

Es ist fast ein bisschen unheimlich: Leere Straßen, keine Menschen, wohin man auch blickt. Am Abend ist Brandenburg an der Havel zurzeit menschenleer. So richtig sieht, mal ehrlich, keiner mehr durch, was nun gerade erlaubt ist – und wann – und was nicht. Fakt ist: Die Menschen sind, vor allem nach Einbruch der Dunkelheit, nicht draußen unterwegs. Wo sollen sie auch hin? Theater zu, Kino dicht, Restaurants mit Abholservice. Keine Jugendlichen weit und breit am Havelufer, keine Spaziergänger, nicht mal Hundebesitzer auf Gassitour sind zu sehen.

Zur Galerie Alles anders derzeit in Brandenburg an der Havel: Einfach mal spazieren gehen ist derzeit spätabends nicht möglich. Ein Selbstversuch mit Bummel durch die leere Stadt.

Anlass genug, einmal des nachts mit der Kamera im Anschlag durch die Havelstadt zu streifen und die manchmal gespenstische Stille auf sich wirken zu lassen. Hauptstraße, Neustädtischer Markt, Heineufer, Näthewinde – Rüdiger Böhme hat sie sich alle angesehen, die sonstigen Hotspots der Nachtschwärmer und Liebhaber lauer Nächte. Auf Menschen traf er dabei nicht.

Von MAZ