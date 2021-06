Alles auf Anfang nach dem Aus der Rathauskoalition

Brandenburg/H

Jetzt haben es alle gewusst, die nicht zum Kreis derer gehörten, die die Koalition gebildet hatten, um eine Mehrheit in der SVV auch ohne Beteiligung der AfD zu haben. Die AfD lästert, die Grünen sticheln, die FDP amüsiert sich, die Linke fragt sich und der Rest der Welt: „Wie dilettantisch ist diese Stadtregierung?“ Ja, die Koalition aus CDU, Freien Wählern und SPD ist geplatzt. Und ja: Auch das Bewerbungsverfahren für die Beigeordneten ist beschädigt, ebenso wie die drei Kandidaten der Parteien. Aber die Häme darüber ist so eitel wie gefährlich.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seien wir ehrlich: Seit Ende 2015 die Bundesgartenschau vorbei war, fehlt es der Stadt an einer Idee, einem Projekt, hinter dem sich alle versammeln können. Am ehesten gelang das noch mit der Kreisfreiheitskampagne. Doch wofür braucht man diese Freiheit, wenn man sie nicht nutzt? Über Jahre hatte sich die Stadt toll entwickelt.

Doch die Motivationstreiber – „Kampf der Lager“ und/oder „die große gemeinsame Idee“ tragen heute nicht mehr. Kein Zweifel: Die heutige MdB und CDU-Chefin Dietlind Tiemann hat der Stadt viele Jahre als Oberbürgermeisterin gut getan. Doch sie hat den Absprung verpasst und schadet nun mit ihrer Dominanz ihrem Nachfolger Steffen Scheller.

Einzigartige Konstellation

Wo sonst in der Republik gibt es eine langjährige OB, die sich samt Ehemann nach ihrem Ausscheiden in das Kontrollgremium SVV ihres Nachfolgers wählen lässt und auch noch die Agenda seiner Stadtpolitik bestimmen will? Der Kreisvorsitzende der Linken René Kretzschmar fordert offen: Scheller möge sich entscheiden, ob er der OB sein möchte, der die Stadt führt oder doch nur der ewige Kronprinz. Eigentlich eine Unverschämtheit. Aber was passiert? Nichts. Weil selbst führende CDU-Leute beklagen, dass genau diese Frage den innerparteilichen Konflikt beschreibt.

Die Stadt braucht eine stabile, sichere Mehrheit, mit der sich die Zukunftsthemen bearbeiten und umsetzen lassen. Die Stadt braucht einen Masterplan für die Stadtentwicklung, die Bürger müssen wissen, wo es hingehen soll mit Bauen & Wohnen, Verkehr, Arbeitsplätzen, mit dem Schutz des Klimas und was gegen die Gefahr der Verdrängung und Gentrifizierung zu tun ist.

Gemeinsam statt einsam

Wenn man das gemeinsam erreichen will (wie man Gemeinsamkeit definieren kann, lässt sich in Frankfurt/Oder unter René Wilke sehen) wird die Stadt wegkommen müssen vom Gegeneinander und dem „nicht-miteinander-können“. Es ist doch klar: Allein wird ein CDU-Oberbürgermeister die Probleme der Stadt nicht stemmen.

Das weiß Scheller selbst und das sagt er offen. Was spricht also dagegen als Beigeordnete Vertreter der SPD, der Grünen und der FW an seine Seite zu stellen? Die Linken haben gesagt, das sie nicht wollen. Und mit der AfD will angeblich niemand.

Und ja: Martina Marx und Dietlind Tiemann sind einander spinnefeind. Doch das waren Britta Kornmesser und Norbert Langerwisch auch – und haben dennoch gezeigt, dass man zusammenarbeiten könnte. Dann müssen eben andere die Verhandlungen führen!

Zeit für neue Leute und eine neue Politik

Die CDU hat mit Marco Wagner und Jacob Schrot schlaue Leute, die Führung können und denen das alte Lagerdenken sichtlich fremd ist. Warum lässt man die nicht endlich in die erste Reihe?

Und mit dem Grünen wie Klaus Hofmann oder Verena Kohl, Daniel Keip (SPD) und Niclas Stieger (FW) finden sich in allen in Frage kommenden Parteien und Fraktionen Menschen, die diesen Stillstand aufbrechen könnten. Solange aber Leute wie CDU-Fraktionschef Jean Schaffer glauben, weitere Posten stünden der CDU gottgewollt zu, ahnt man, wie weit der Weg zu einem gut und gemeinsam geführten Rathaus noch ist.

Und doch ist es kein Armutszeugnis, jetzt alles auf Anfang zu stellen und neu zu beginnen. Die Stadt Brandenburg und ihre Bürger haben es nämlich verdient.

Von Benno Rougk