Brandenburg/H

Es liest sich eigentlich unglaublich, als hätte jemand ein paar Nullen zu viel eingetippt: Mehr als sechs Millionen Menschen in Deutschland haben Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Sie erkennen Buchstaben, können vielleicht sogar ihren Namen schreiben. Aber ein zusammenhängender Text ist für sie eine schier unlösbare Aufgabe.

Individuelles Lernen im kleinen Kreis

Um funktionale Analphabeten behutsam ans Lesen und Schreiben heranzuführen, organisiert die Volkshochschule Brandenburg (VHS) sogenannte Grundbildungskurse: Alphabetisierung für Erwachsene. Immer montags und mittwochs findet sich im Kurs von Margrit Reimann eine kleine Hand voll Erwachsener zusammen, die längst mitten im Leben stehen und endlich das Lesen und Schreiben lernen wollen.

Die Fähigkeiten der Teilnehmenden, kategorisiert in sogenannte Alpha-Level sind sehr unterschiedlich. „Während manche erst noch die Buchstaben und Phoneme lernen müssen, können andere schon einfache Sätze lesen und schreiben“, sagt die Pädagogin. „Man muss deshalb sehr individuell vorgehen und trotzdem versuchen, alle mitzunehmen.“ Jeder Teilnehmer erhält deshalb eigene Aufgaben für sein jeweiliges Niveau.

Selbstermächtigung durch Lesen und Schreiben

In die Grundbildung kam Reimann durch einen Beitrag in der MAZ: „Früher war ich Grundschullehrerin, später immerhin 17 Jahre lang in der Reha-Arbeit im neuropsychologischen Bereich tätig, habe mit Leuten gearbeitet, die das Sprechen und Lesen neu lernen mussten. Dann habe ich kurzzeitig Leute aus dem Strafvollzug unterrichtet, bevor ich an die VHS kam.“

Margrit Reimann weiß, dass der psychologische Aspekt für ihre Arbeit von enormer Bedeutung ist: „In den letzten Minuten reden sich die Leute auch gern ein bisschen was von der Seele.“ Denn von Analphabetismus Betroffene arbeiten mitunter in schlecht bezahlten Berufen und Teilzeit, kommen beruflich oder sozial aufgrund ihrer Schwäche nicht gut voran und geraten in einer im Umgang mit Zahlen und Texten versierten Gesellschaft häufig an ihre Grenzen.

Da heißt es immer wieder, Mut zu machen und jeden kleinen Fortschritt zu würdigen. „Natürlich ist es auch hilfreich, dass die Kurse gefördert und damit kostenfrei sind“, sagt Maria Heydenreich, die den Lehrbereich Sprachen und Grundbildung an der VHS leitet. Seit 2015 hätten jedoch nur etwa 15 Personen von dem Angebot Gebrauch gemacht. Gemessen an der Zahl der Betroffenen, sind das verschwindend wenige.

Maria Heydenreich leitet den Lehrbereich Sprachen und Grundbildung an der VHS Brandenburg. Quelle: VHS Brandenburg/Havel

Analphabetismus: ein gesellschaftliches Tabuthema

Denn die meisten richten sich mit ihrem Analphabetismus ein wie mit einem lästigen Verwandten. Verwenden Sprachnachrichten, Diktiersoftware und Emojis, erfinden Ausreden („Brille vergessen“) und delegieren den Umgang mit Text an Angehörige oder Kollegen. Viele erlernen Berufe oder machen den Führerschein, ohne dass jemandem ihre Schwäche sonderlich auffällt. Angebote zur Alphabetisierung finden sie meist nur durch Dritte, etwa die Chefin im Betrieb oder den Partner.

Dozentin Margrit Reimann macht klar, dass es eigentlich keinen Grund gibt, die Lese- oder Rechtschreibschwäche zu tabuisieren oder zu stigmatisieren, erst recht nicht in Anbetracht der Hürden, die speziell das Deutsche an Lernende stellt. „Leider wird mit dieser Schwäche nicht offen umgegangen. Die wenigen Betroffenen, die überhaupt den Weg zu uns finden, sind am Ende doch sehr glücklich darüber.“

Denn es sind die kleinen Fortschritte im Alltag, für die sich der regelmäßige Besuch im Kurs letztlich auszahlt: hilfreiche Kärtchen mit wichtigen Wörtern, das Lesen und Verstehen von Uhrzeit und Datum oder einfach der Aha-Moment beim Einkaufen im Supermarkt. Auch das Lesen und Verstehen erhaltener Post (etwa von Behörden) bedeutet ein Mehr an Selbstständigkeit.

Sie kennen Betroffene? Woran man Analphabeten erkennt und wie ihnen geholfen werden kann, erfahren Sie auf der vom Bundbildungsministerium geförderten Website www.ichance.de. Betroffene können sich telefonisch an das Alfa-Telefon wenden und anonym Fragen stellen oder einfach mit jemanden reden: 0800 53 33 44 55. Kurse an der VHS organisiert Maria Heydenreich, Tel.03381 5843 - 06.

Von Moritz Jacobi