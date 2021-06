Als Brandenburg an der Havel die Stadt der guten Tuche war

Brandenburg/H

Nach dem Gnadenedikt für die Hugenotten 1685 werden in ganz Brandenburg drei französische Tuchfabrikanten genannt. Die faktische Aufhebung des Zunftzwanges durch das Gewerbesteueredikt 1810 machte den Weg frei für die industrielle Textilproduktion.

Seit den 1820er Jahren entstanden in der Stadt Brandenburg zahlreiche, zunächst meist kleinere Tuchfabriken. Im Laufe der Zeit stellten diese Unternehmen auf mechanische Antriebe um. Größere Betriebe vereinigten alle Arbeitsgänge der Produktion – Spinnerei, Weberei, Appretur, Walken und Färben – unter einem Dach.

Das 1852 errichtete Fachwerkhaus Kleine Münzenstraße 20 (links) ist das wahrscheinlich älteste erhaltene Fabrikgebäude in der Stadt. Quelle: Heiko Hesse

Die meisten Fabriken waren auf Grundstücken in der Innenstadt angesiedelt. Das 1852 errichtete Fachwerkhaus Kleine Münzenstraße 20 ist das wahrscheinlich älteste erhaltene Fabrikgebäude in der Stadt. Auf dem Areal waren mehrere Tuchfabriken ansässig, ehe 1896 hier die Excelsior Fahrradwerke gegründet wurden.

Bekannte Tuchmacher-Namen waren die Firmen Krüger, Krumwiede, Metzenthin und Sohn oder Kehrl. Nicht zuletzt auch wegen der Arbeitsplätze in der Textilbranche stieg die Bevölkerung zwischen 1849 und 1864 um 42 Prozent.

Die Zahl der Beschäftigten brach ein

Mangelnde Innovation, Kriege und der Wegfall des amerikanischen Marktes im Jahre 1866 brachten dieser Branche eine schwere Krise. Die Zahl der in der Tuchfabrikation Beschäftigten fiel von 2750 im Jahr 1865 auf nur noch 905 im Jahr 1875.

Die handwerksmäßige Tuchmacherei war durch die Konkurrenz der Fabriken immer weiter zurückgegangen und gegen Ende des 19. Jahrhunderts fast ganz zum Erliegen gekommen. In den Jahren nach 1870 vollzog sich in Brandenburg an der Havel ein Übergang von der Textil- zur Metallindustrie.

Die Tuchfabrik Gendrich, 1852 in der Altstädtischen Fischerstraße als Handweberei gegründet, wurde mehrfach verlegt, mechanisiert, erweitert und produzierte schließlich in der Jahnstraße 4. Sie war in den 1920er Jahren die letzte Tuchfabrik in der Stadt, wurde in der DDR enteignet, als volkseigener Betrieb weitergeführt und 1960 stillgelegt.

Von Anja Grothe