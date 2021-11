Brandenburg/H

Napoleon Bonaparte muss vor Wut gekocht haben. In einem Handstreich hatten Brandenburger Soldaten und Einwohner etliche Gefangene befreit, die im September 1809 ins Ordonannzhaus in der Schusterstraße eingesperrt worden waren. Als Napoleon von dieser Aktion hörte, wollte er ein Exempel statuieren, Brandenburg an der Havel plündern und dann niederbrennen lassen. Doch machten ihm seine Generäle klar, dass die Stadt an der Havel viel zu wichtig war, um sie wegen zwei Dutzend entsprungener Gefangener dem Erdboden gleich zu machen.

Diese Beinahe-Katastrophe ist nur ein Episode im neuen Buch von Frank Brekow (59). Der Brandenburger Stadthistoriker und Militärexperte berichtet auf 279 Seiten, wie Brandenburg an der Havel die Franzosenzeit von 1806 bis 1813 erlebt und überstanden hat. Das Buch ist jetzt im Verlag von Uwe Pohl in Brandenburg erschienen.

Neue Sicht auf die Geschichte von Brandenburg an der Havel

Wer glaubt, die Phase der Stadtgeschichte sei oft genug beschrieben worden, darf sich auf neue Sichtweisen freuen. „Es war zum Beispiel nicht so, dass alle Brandenburger die Franzosen abgelehnt hätten“, sagt Brekow. Nicht wenige Einwohner hätten sich mit den Besatzern ganz gut arrangiert. „Sie haben mit ihnen Geschäfte gemacht.“ Die Franzosen haben verschiedene Waren von Brandenburgern, „manchmal zu fairen, manchmal zu niedrigen Preisen.“

Frank Brekow (59) aus Brandenburg an der Havel ist Stadthistoriker, Stadtführer und Autor zahlreicher lokalhistorischer Publikationen. Quelle: Heiko Hesse

Brekows Erkenntnis: Eine einheitliche Ablehnung gegen die Franzosen, wie sie in histosrischen Betrachtungen alle Nase lang beschrieben wird, gab es nicht. „Die Bürgerschaft war diesbezüglich gespalten“, sagt Brekow. Da Frankreich nach den Befreiungskriegen zum Erzfeind der Deutschen auf- und ausgebaut worden ist, passten differenzierte Ansichten nicht ins Bild.

Bücher zur Geschichte von Brandenburg an der Havel

Mit seinen Heften und Büchern bereichert Frank Brekow seit Jahren die Stadt- und Regionalgeschichte. Er hat sehr viele Facetten der örtlichen Luftfahrtsgeschichte beleuchtet, ein profundes Werk über die Slawen im Havelland vorgelegt und sehr umfangreich die Militärgeschichte dargestellt. Mit „Brandenburg an der Havel in den Kriegen“ legt er nun sein Opus magnum vor. Sieben Bände sollen es werden, Band 3 mit der Franzosenzeit macht den Anfang.

Brandenburg an der Havel lag für die Franzosen denkbar günstig. Selbst nach dem Abzug der Besatzungstruppen Ende 1808 blieben Einrichtungen für Napoleons Truppe und einzelne Soldaten zurück. Lager und Magazine unterhielt die französische Armee unter anderem in der Nicolai- und in der Johanniskirche sowie im Altstädtischen Rathaus.

Auch das Salzhaus am Salzhof diente diesem Zweck. Es stand dort, wo man heute unterhalb der Cafébar einen Cappuccino genießt. Durchziehende Soldaten konnten sich versorgen. Mit einer Zerstörung Brandenburgs wegen ein paar befreiter Gefangener hätte sich Napoleon also ins eigene Knie geschossen.

DIe Havel mit dem Saldern-Gymnasium, der Johanniskirche, dem Salzhof und dem Nachfolgebau des Salzhauses (rechts) auf einer Ansichtskarte um 1910. Quelle: Sammlung Hesse

Dass Brekow mit Band 3 beginnt, „liegt am Material. Ich hatte es für diesen Abschnitt jetzt zusammen“. Er forsche und sammle parallel. „Und Napoleon war einfach schneller fertig.“ Sieben Bände sollen es einmal werden, mit insgesamt etwa 1500 Seiten. Derzeit sehe es danach aus, dass 2022 Band 5 herauskommt: „Die Stadt im Ersten Weltkrieg“.

Zusammenarbeit mit Brandenburgs früherem Stadtarchivar

Als Ko-Autor arbeitet er bei diesem Band mit dem früheren Stadtarchivar Klaus Heß zusammen. Auch das findet man bei Brekows Publikationen hier und da: die Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten. Bei der Luftfahrtsgeschichte war Hans-Georg Dachner sein Mitstreiter.

Im Buchhandel erhältlich Frank Brekow, „Brandenburg an der Havel in den Kriegen (3) 1806 bis 1813“, Brandenburg an der Havel 2021, 279 Seiten mit einigen Tabellen und Illustrationen. Das Buch kostet 15,90 Euro und ist im Buchhandel erhältlich, etwa bei Thalia in der Sankt-Annen-Galerie. ISBN 978-3-943463-18-7

Wie es seine Art ist, schreibt Brekow sehr faktenreich, liefert Tabellen, etwa über die Patienten des Lazaretts in der Ritterakademie, und im Anhang viele Bilder von Soldaten und Stadtansichten. Wer noch tiefer in dieses Kapitel der Stadtgeschichte eintauchen möchte, kann die vier Seiten umfassende Literaturliste dafür nutzen. Die alten patriotischen Darstellungen dieser Zeit jedenfalls dürften jetzt endgültig ausgedient haben.

Von Heiko Hesse