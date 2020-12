Als Petrus Heiligabend in der Brandenburger Paulikirche zugriff

Brandenburg/H

In der Erinnerung ist mir Weihnachten eine einzige Kinderseligkeit: mit glitzerndem Schnee, Schellengeläut, vergoldeten Nüssen, Zuckersternen und Lichterbäumen. Und wenn man davon erzählt, da strahlt dann nicht nur der Baum, da strahlen Eltern, Omas, Tanten und natürlich die süßen, braven Kinder.

Ich war auch einmal ein süßes, braves Kind. Aber ich hatte schon damals Charakter. Das soll heißen, ich machte die noch heute bei Kinder übliche Mode nicht mit, ab 1. Dezember, im Hinblick auf Weihnachten, ein Musterknabe zu werden, um die lieben Eltern zur restlosen Ausschöpfung ihres Geldbeutels zu zwingen. Ich war und blieb mir immer gleich: ein Muster ohne Wert.

Otto Bernhard Wendler (1895-1958) war Lehrer, Reformpädagoge und Schriftsteller in Kirchmöser, Brandenburg an der Havel und Burg bei Magdeburg. Quelle: Sammlung Hesse

Mein Freund Egon hielt es auch so. Und darum: nur und nochmals darum, weil wir gute Stimmen hatten, durften wir im großen Chor von St. Pauli – der alten, schönen, nun zerstörten Kirche – mitsingen. Zum Stolz der Eltern.

Sehr angesehene Herren und Damen gehörten dem Chor an, viele Jungfrauen und sehr hübsche Mädchen. Wochenlang vorher wurde für das Konzert am Heiligabend geprobt. Immer wieder klopfte der Dirigent ab. Jeder kennt das. Wir Jungen hatten die längsten Pausen. Mal sang derweil ein Baß, mal eine Dame. Jeder kennt das. Wir waren damals noch nicht musikbeflissen, wir hatten nur gute Stimmen ohne unser Zutun, wir konnten nicht immer und immer zuhören, wir mußten etwas tun.

Die Kirche war völlig dunkel, die Empore nur schwach erhellt, wenn wir probten. Gaslicht. Zuerst spielten wir Suchen in der riesigen Kirche, dann erfand ich etwas Neues. Wir krochen unter den Bänken des Chores herum und kniffen und kitzelten die Sängerinnen, die hübschen Mädchen also, in die Beine beziehungsweise an den Beinen.

Was hinter der Geschichte steckt Die Weihnachtsgeschichte ist der Sammlung „Wunderweiße Weihnacht“ von Rut und Rudolf Bock entnommen, erstmals erschienen 1955 in Leipzig. Da Wendler von „der alten, schönen, nun zerstörten Kirche“ spricht, muss er den Beitrag zwischen 1945 und 1955 verfasst haben. Das Paulikloster samt Kirche ist bei den Straßenkämpfen in den letzten Apriltagen 1945 schwer beschädigt worden. Gut zehn Jahre seiner Kindheit und Jugend hat Otto Bernhard Wendler (1895-1958) in der Nähe des Pauliklosters verbracht – von 1900 bis 1904 in Neustädtischen Heidestraße 50 und dann bis 1910 in der Kirchhofstraße 32. Anschließend ging er zur Lehrerausbildung nach Genthin. In der Geschichte fürchtet Egons Mutter, dass ihr Junge womöglich ins Eis eingebrochen ist. Zwischen der Kirche und der Kirchhofstraße floss und fließt der Stadtkanal. Wer vom Haus zur Kirche wollte, musste entweder über die St.-Annen- oder die Steintorbrücke. Eine Querung dazwischen, wie es sie seit wenigen Jahren nahe des Klosters gibt, existierte früher nicht. Man kann also davon ausgehen, dass sich die Weihnachtsgeschichte zwischen 1904 und 1910 zugetragen hat.

Mit sehr, sehr viel Takt natürlich. Sie sollten denken, es könnte ein Tier sein. Man nahm es dank unserer diskreten Taktik so unauffällig wie möglich hin. Man wußte, wie man sich zu benehmen hatte. Wir zwickten weiter. Am Abend der letzten Probe kam Hanna Meier, ein besonders kluges Mädchen, hinter unseren Trick.

Sie verriet nichts. Aber als wir am Heiligabend – ich betrachte mich heute beschämt von rückwärts –, nachdem wir unseren Part abgesungen haben, wieder unter den Bänken unterwegs waren, griff eine Männerhand zu und packte Egons Bein und zog ihn, immer unter dem Gesang, in den Gang. Es war der ehrsame Küster Wilhelm Schnock, den wir „Petrus mit dem Schlüssel“ nannten, weil er diesen riesigen Kirchenschlüssel an einem Lederriemen um den Hals trug.

Unter der Decke des Chors in der St. Katharinenkirche in Brandenburg an der Havel entdeckt man die Darstellung von Petrus mit dem Schlüssel - die Malerei stammt aus dem 15. Jahrhundert. Quelle: Heiko Hesse

Er schleppte Egon davon. Wortlos. Ich verhielt atemlos. Ich stand Minuten später an meinem alten Platz und sang das Schlußlied mit, mit einem situationsbedingten Tremolo.

Vor der Kirche wartete ich dann auf Egon. Er kam nicht. Ich raste nach Hause … zur Bescherung.

Er wurde eine schöne Bescherung.

Gerade als mein Vater nach einigen pädagogischen Ermahnungen über kindliche Dankbarkeit und Bravheit die Tür zum Weihnachtsparadies – unserer guten Stube – öffnen wollte, da klopfte es. Die Mutter von Egon. Sie wohnten auf dem gleichen Flur. Verängstigt, erregt. Ob ich schon da sei. Wo denn Egon … Egon. Ob er etwa übers Eis … eingebrochen … tot? Ob mein Vater und ich nicht suchen helfen wollten? Besänftigende Worte meiner Eltern. Doch Egons Mutter wollte nur noch eine halbe Stunde warten und dann zur Polizei.

Was auf dem Gabentisch lag

Die Tür zum Paradies wurde geöffnet. Meine Schwester sagte ein Gedicht auf, mein Bruder spielte eine Weihnachtsweise. Dann kam mein Gedicht, währenddessen ich schon feststellte: ein Paar neue Schlittschuhe, die Dampfmaschine vom vorigen Jahr vernickelt, drei Bücher …

Als ich dann las, weinte nebenan Egons Mutter. Ich hörte es deutlich. Es ging durch alle Wände und Ohren, meine Mutter ging hinüber. Vor meinen Augen verschwamm der Text.

Mit seiner Familie lebte Otto Bernhard Wendlervon 1904 bis 1910 in der Kirchhofstraße 32l. Das Haus stand an der Ecke zur Kleinen Gartenstraße und existiert längst nicht mehr. Quelle: Heiko Hesse

Dann beichtete ich meinem Vater. Schonungslos. Mein Vater hatte mein Temperament. Das bekam ich zu spüren. Dann schleppte er mich hinüber.

Dort erzählte Egon gerade den gerührten Frauen, daß er einem armen, alten Mütterchen geholfen hatte, ihr Holz nach Hause zu ziehen. Egon konnte damals besser erzählen als ich. Sprachlos war nur mein Vater. Als ehemaliger Junge, sozusagen als Junge a. D. – ein Ehrenmann. Er glaubte mit den Müttern mit und erzählte späterhin meiner Mutter kein Wort von meiner Beichte.

Es wurde noch eine sehr schöne Weihnacht. Weihnachten ist eben in der Erinnerung eine einzige Kinderseligkeit mit glitzerndem Schnee und vergoldeten Nüssen.

Illustration von Eberhard Binder zur Weihnachtsgeschichte „Der strenge Petrus" von Otto Bernhard Wendler Quelle: Sammlung Hesse

Nachschrift: Petrus mit dem Himmelsschlüssel hatte Egon in ein Gemach neben der Orgel eingesperrt und später vergessen. Da hatte Egon in seiner Not so laut gesungen, daß ein altes Weiblein ihn hörte und den Küster holte, der ihn laufen ließ. Wenn ihn nun niemand gehört hätte! Eigentlich schade, er hätte bestimmt was erlebt, der Egon. Und das mit dem Holz war auch nicht gelogen. Er hatte dem Weiblein den Wagen nach Hause gezogen.

Die Rechtschreibung ist aus dem Original übernommen worden.

Von Otto Bernhard Wendler