Als Renate Krößner am Brandenburger Theater spielte

Brandenburg/H

Renate Krößner bleibt vor allem als Schlagersängerin Sunny im Gedächtnis der Defa-Filmgeschichte. Diese Rolle, die ihr der legendäre Regisseur Konrad Wolf Ende der siebziger Jahre. anvertraute, machte sie populär, in Ost und West. Es scheint, dass die Schauspielerin nur mit dieser Figur in Verbindung gebracht wird. Die Nachrufe der am 25. Mai im Alter von 75 Jahren Verstorbenen bezeugen es.

Ihre herbe Schönheit, die sie nicht zu inszenieren brauchte, sondern wohl eher lässig herüberbrachte, hat die Zuschauer fasziniert, doch auch eine wache Intelligenz und Verletzbarkeit waren ihr Eigen. Sie gehörten zu den Grundeigenschaften der Schauspielerin, lange bevor Konrad Wolf sie mit „Solo Sunny“ in den Fokus der Filmzuschauer führte.

Anzeige

Rückblick des Schauspielerkollegen Achim Wolff

Achim Wolff, heute einer der bekanntesten Schauspieler an Berliner Theatern und darüber hinaus, erinnert sich an Renate Krößner. Während seines Engagements am Brandenburger Theater in den siebziger Jahren stand er besonders gern mit ihr zusammen auf der Bühne. „Ja, sie wirkte damals für manche etwas spröde, sie strahlte eben keinen mädchenhaften Frohsinn aus, dafür viel Warmherzigkeit und Aufrichtigkeit.

Weitere MAZ+ Artikel

Ihre Rollen hat Renate immer mit großem künstlerischen Ernst erarbeitet und sie mit Expressivität und Differenziertheit auf die Bühne gebracht. Das machte sie als Kollegin so verlässlich. Bei den Zuschauerinnen und Zuschauern war sie hoch geachtet. Mit Freude hat sie auch die beliebten Nachtprogramme des Theaters mitgestaltet, in denen sie ihre komödiantische Seite und ihre gesanglichen Talente unter Beweis stellte.“

Fünf Jahre lang festes Ensemblemitglied

Vor 49 Jahren kam sie als junge Schauspielerin an das Brandenburger Theater. In Parchim, Stendal und Senftenberg hatte sie zuvor kurze Bühnenstationen hinter sich gebracht. In Brandenburg war sie fünf Jahre festes Ensemblemitglied. Nach 1976 war sie auch als Gast engagiert.

Obwohl das Brandenburger Theater in der Kulturlandschaft der DDR nur als Theater der C-Kategorie galt, gelangte es zu überregionaler Bekanntheit. An diesem Haus entwickelte sich eine Schauspielsparte, die für spannende und aufregende Theaterereignisse sorgte.

Kritik an den sichtbaren Unzulänglichkeiten

Mit den Regisseuren Frank Castorf, Martin Meltke und vor allem Herbert König kamen Stücke und Inszenierungen auf die Bühne, die oftmals mit deutlicher Kritik an den sichtbaren Unzulänglichkeiten des sozialistischen Alltags aufwarteten. Mit der staatlichen Zensur hatte das Ensemble ständig zu kämpfen, auch mit den damals vermuteten Stasi-Denunziationen seitens des damaligen Oberspielleiters, die sich nach 1989 als wahr herausstellten.

Schauspielerinnen und Schauspieler wie Renate Krößner, Katrin Martin, Wera Herzberg, Christine Schuster, Reinhard Scheunemann, Thomas Wolff, Achim Wolff oder Bernd Stegemann, Krößners späterer Ehemann, haben viel diskutierte Stücke wie „Hinze und Kunze“ von Volker Braun, „Glaube, Liebe, Hoffnung“ von Ödon von Horvath, „Yerma“von Federico Garcia Lorca oder „Im Morgengrauen ist es noch still“ von Boris Wassiljew auf die Bühne gebracht.

Die Inszenierung wurde verboten

Mehrere Inszenierungen wurden von den Parteioberen beschimpft, weil sie nicht mit der DDR-Politik unbedingt konform gingen. Einige wurden nach wenigen Vorstellungen vom Spielplan abgesetzt. So kam auch das frühe Propaganda-Stück „Golden fließt der Stahl“von Karl Grünberg in der ganz eigenen Interpretation von Frank Castorf auf die Bühne in der Grabenstraße, jedoch nur für eine Vorstellung. Der Regisseur nutzte die naive Story über den Aufbau eines Stahlwerks in der DDR. um die aktuelle politische Situation im Lande zu beleuchten; Fazit: Die Inszenierung wurde verboten.

In all den harten politischen Auseinandersetzungen um Schauspiele und Inszenierungen am Brandenburger Theater nahm Renate Krößner kein Blatt vor dem Mund. „Sie war kämpferisch, hatte den Mut, die Wahrheit zu sagen und vor allem: sie war nicht opportunistisch“, sagt Achim Wolff.

Sie folgte Königs Ruf

Als Herbert König nur noch in der tiefsten DDR-Provinz Regie führen durfte, beispielsweise in Anklam, folgte sie seinem Ruf und war in dessen Inszenierungen zu erleben.

In Brandenburg an der Havel war Renate Krößner eine der wichtigsten Protagonistinnen des Theaters, in einer Zeit, als es den künstlerischen Glanz nicht extra aufpolieren musste. Er strahlte von innen heraus. Leider ist dies schon lange her.

Von Klaus Büstrin