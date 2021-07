Reckahn

Der Weg führt zum Krähenberg hinauf, ein Weg durch einen lichten Wald, der jetzt so schön nach Sommer riecht. Oben an der Steinpyramide, die zwischen dem Wald und dem Zaun des Solarkraftwerkes steht, riecht es auch angenehm. Dass sich hier ein riesiges Heerlager mit über 40.000 Soldaten erstreckte, soweit das Auge reicht, kann man sich heute kaum noch vorstellen. Und es muss ziemlich gestunken haben.

Zur Galerie Eine Mahnung stellt die Steinpyramide auf dem Krähenberg bei Reckahn. Wahrscheinlich vor 230 Jahren ließ Gutsherr Friedrich Eberhard von Rochow errichten.

Bei Göttin begann die mehrere Kilometer lange Zeltstadt, führte an Reckahn vorbei und endete kurz vor Krahne. An dieser Stelle platzierte Preußenkönig Friedrich der Große einen großen Teil seiner Soldaten, um gegen Angriffe aus dem Westen gerüstet zu sein. 1741 herrschte Krieg in Teilen von Europa, ein Brand, der auch andere Regionen hätte entflammen können.

Die gute Nachricht: Der Angriff aus Richtung Westen blieb aus. Die schlechte: Das Heerlager richtete in dem halben Jahr seines Bestehens unglaublich große Schäden an. Und das ist nicht überraschend geschehen, das hatten manche Menschen vorhergesehen.

Der Pächter ahnte schlimme Folgen

Herr der Gemarkungen Göttin und Reckahn, wo auch Krahne gehört, war Friedrich Wilhelm von Rochow (1690-1764). Da er als Geheimer Finanzrat im preußischen Staatsdienst genug um die Ohren hatte und mehr in Berlin, Westfalen und anderswo weilte als in Reckahn, kümmerte sich Amtsrat Neumann um die Besitzungen – als Pächter. Eben jener Neumann ahnte Schlimmes, als der Umfang des Heerlagers bekannt wurde.

Europa war ein Pulverfass. Preußen und Österreich lagen im Krieg, der 1. Schlesische Krieg tobte. Doch auch die anderen Staaten gingen in Stellung, bereit, sich mehr von der Europatorte abzuschneiden oder zu verteidigen, was schon auf dem Teller liegt. Aus Preußens Sicht gab es eine Menge Gegner. In Dresden trafen sich am 16. Februar 1741 Diplomaten aus Österreich, Sachsen, Rußland, England und den Niederlanden. Ziel war ein Militärbündnis gegen Preußen. Überdies waren Sachsen und Polen sowie England und Hannover miteinander verbunden.

Friedrich der Große ließ das Heerlager errichten

Was wäre also gewesen, wenn diese Gegner die Gunst der Stunde genutzt, Preußen in seinem Kernland anzugreifen, während sich die Preußen fernab in Schlesien ohnehin im Krieg sind? Um dagegen gewappnet zu sein, ließ Friedrich der Große das Heerlager errichten, ein Viertel seiner gesamten Armee in Stellung gehen.

In der Planung gab es mehrere mögliche Gebiete, die man für ein Lager dieses Ausmaßes in Betracht zog. Dass es letztlich die Rochowschen Besitzungen traf, lag an deren günstiger strategischer Lage und der Möglichkeit, sich mit Zehntausenden Soldaten besser entfalten zu können. Günstig war auch die Nähe zur Havel. Am Vorwerk Schmöllen, von dem heute noch der Schmöllner Weg kündet, legte man das Proviantmagazin und die Bäckerei des Lagers an.

Das Gutsherren- und Reformer-Ehepaar Christiane Louise und Friedrich Eberhard von Rochow fand auf dem neuen Friedhof in Reckahn seine letzte Ruhe. Quelle: Heiko Hesse

Als Generalpächter Neumann die dunklen Wolken aufziehen sah und deshalb die Pacht kündigte, muss Rochow mulmig geworden sein. Er bat seinen König um Urlaub, um die Dinge zu Hause besser verfolgen zu können. Doch Friedrich der Große winkte ab, er brauchte Rochow in Westfalen. Im Herrenhaus quartierte sich der Kommandeur des Heerlagers ein.

Das Lager war Mitte April 1741 bezogen. Bis zu 42.000 Soldaten waren dort. 16.500 Pferde mussten versorgt werden. Es herrschte permanente Bereitschaft. Das Lager war so organisiert, dass die Truppe innerhalb einer Viertelstunde abmarsch- und kampfbereit war. Sogar Pontons lagen bereit, um über die Elbe setzen zu können.

Eine Seuche erfasste die Region

Doch der Feind kam nicht, jedenfalls nicht der erwartete aus Sachsen, Hannover oder den Niederlanden. Es fielen andere Feinde über das Lager her. Nach einem für die Menschen und die Landwirtschaft katastrophalen Winter 1739/40 erlebte Brandenburg 1741 ein sehr kaltes Frühjahr. Zu Pfingsten lag der Schnee 70 Zentimeter hoch. Viele Soldaten erkrankten an der Roten Ruhr. Die Seuche erfasste auch viele Einwohner der Stadt Brandenburg und Bauern auf den Gütern am Heerlager.

Rund 1500 Menschen kamen ums Leben, ohne dass ein Schuss gefallen wäre. In der Stadt Brandenburg waren die Friedhöfe voll, man musste vor den Toren einen neuen anlegen. Dies war der Anfang des Neustädtischen Friedhofes.

Die Reckahner Steinpyramide auf einer Ansichtskarte aus den 1930er Jahren. Quelle: Sammlung Hesse

In Krahne wütete ein großer Brand und vernichtete etliche Häuser, weil vermutlich der dort einquartierte Koch eines Heerlager-Generals unvorsichtig mit Feuer hantiert hatte. Soldaten klauten wie die Raben, trieben Rinder aus den Ställen, um ihre Pferde warm und trocken unterzubringen. Drei Brücken verschwanden, wurden zu Bauholz. Zwischen Göttin und Reckahn musste man nun durch die Plane waten.

Nicht allein, dass die Bauern auf dem Land, das nun das Lager beanspruchte, nichts säen und ernten konnten. Durch das Ausheben von Hunderten von Wohngruben und mangelhafte Zuschütten nach Ende des Lagers vermischten sich Muttererde und märkischer Sand. Der Boden verlor an Fruchtbarkeit. Eine königliche Kommission versuchte, das Ausmaß der Schäden zu ermitteln: 38.304 Taler. Der Brandschaden in Krahne war da noch nicht enthalten.

Der Gesamtschaden war wesentlich größer

Doch obwohl Rochow den König des Öfteren um den Ersatz des Schadens bat, floß das Geld nur zum Teil. „Man kann schätzen, dass Friedrich Wilhelm von Rochow etwa 15.000 Taler realer direkter Schaden nicht erstattet worden ist“, schreiben Frank Brekow und Klaus Witt in ihrem Heft über das Heerlager, das 2007 erschienen ist. Schlimmer noch: Rechne man die Ausfälle durch Ertragsminderung im Pflanzenbau und in der Viehzucht in den Folgejahren dazu, „dann ist ein Gesamtschaden in Höhe von 60.000 bis 70.000 Taler realistisch“.

Das mehrmalige Bitten und Betteln, alles zu ersetzen, nahm der König dem Reckahner Gutsherrn irgendwann übel. Das ließ er ihn auch wissen, zum Beispiel im April 1744: „Also sollt Ihr Mich mit abgebrochenen Sachen nicht mehr behelligen, sondern einmal ruhig sein, da Euch Euer Schade zur Genüge bezahlt worden. Und will ich von keinen weiteren Vorstellungen deshalb etwas wissen“, geben Brekow/Witt die königliche Reaktion wieder.

So kommt man zur Reckahner Steinpyramide Wer dem ungewöhnlichen Denkmal einen Besuch abstatten möchte, muss nicht lange suchen. In Reckahn ist der Weg ausgeschildert. Ein guter Startpunkt ist der Parkplatz am neuen Friedhof. Hier trifft die Krahner Straße auf die Reckahner Dorfstraße. Von dort führt der Weg die Dorfstraße entlang und über einen der letzten Reste der Brandenburgischen Städtebahn hinweg. Die Schienen sind längst verschwunden, den Bahnübergang und die Andreaskreuze gibt es aber noch. Hinter dem Übergang geht es nach links in den Siedlungsweg. Nach ein kurzen Strecke zweigt nach rechts der Waldweg ab. Nach einigen hundert Meter sieht man einen Wegweiser – bitte genau hinschauen, denn ein Baum umschlingt ihn. Von dort geht es 200 Meter den Krähenberg hinauf. Wer mehr von Reckahn sehen möchte: Auf dem neuen Friedhof findet man den Grabstein von Christiane Louise und Friedrich Eberhard von Rochow. Folgt man der Reckahner Dorfstraße in die andere Richtung, erreicht man das Schulmuseum, die Barockkirche und schließlich den alten Herrschaftssitz mit den beiden Gutshäusern. Im neuen befindet sich das Rochowmuseum, im alten eine Tagungsstätte mit Gästezimmern.

Friedrich Wilhelm von Rochow hatte verstanden. Jedenfalls drängte er seinen König nicht mehr. Er baute seine Besitzungen nach und nach wieder auf. Nach seinem Tod übernahm sein Sohn Friedrich Eberhard von Rochow (1734-1805) den gesamten Laden, der mit seiner Frau Christiane Louise (1734-1808) ökonomisch und pädagogisch zur besonderen Blüte führte.

Im Erbe steckte auch der Frust über den nicht vollständig ersetzten Schaden. Nun stellte der Sohn beim König nicht die gleiche Rechnung wie sein Vater. Er fand einen anderen Weg, die Welt über die erlittene Ungerechtigkeit zu informieren. Der junge Rochow ließ Lesesteine von den Feldern sammeln und daraus auf dem Krähenberg eine Steinpyramide errichten – als ewiges Zeichen für den nichtersetzten Schaden.

Erst nach dem Tod des Königs war es möglich

Wann er dieses tat, ist bis heute nicht belegt. Rochow-Experte Brekow geht jedoch davon, dass dies nach 1786 geschah. „Damit ihm der König weiter gewogen blieb, musste er mit so einer Aktion warten, bis der König tot war“, sagt Brekow. Friedrich der Große starb 1786. Da Rochow einen Sinn für Jubiläen hatte, sei es durchaus vorstellbar, dass er den 50. Jahrestag dieses Heerlagers für die Errichtung der Pyramide nutzte. Und das wäre jetzt 230 Jahre her.

Dass später Soldaten die Pyramide für sich reklamierten, würde die Rochows wahrscheinlich im Grabe umtreiben. In diesem Heerlager war das Regiment „Schwarze Husaren“ gegründet worden, also auch Soldaten, die zu den Schäden beigetragen haben dürften. Nachfahren dieser Einheit feierten die Gründung ab und an in Reckahn.

Der Lageplan auf der Info-Tafel am neuen Friedhof in Reckahn ist eine gute Orientierung. Quelle: Heiko Hesse

Unerträglich wurde dieses Treiben, als der Traditionsverband der Husaren 1992 eine Extratafel an der Pyramide aufstellen ließ und dreist behauptete: „Dieses Denkmal ließ einst Friedrich der Große aus Anlass der Gründung des Regiments ,Schwarze Husaren‘ am 9. August 1741 erbauen.“ So ist das nun einmal: Wer den Schaden hat, braucht sich um den Spott nicht zu sorgen. Zum Glück gibt es diese Tafel nicht mehr.

Von Heiko Hesse