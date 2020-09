Brandenburg/H

Wer unsere Vorfahren waren? „Die alten Deutschen waren von riesiger Körperlänge und kräftigem Bau, ausgezeichnet durch ein volles strohgelbes Haar und große blaue Augen.“ So liest man es in der „Illustrierten Weltgeschichte für das Volk“ aus dem Jahre 1880. Woher Otto von Corvin, der dies schrieb, das so genau wusste, obwohl die betreffenden Menschen keine Schriftquellen hinterlassen haben, ist relativ klar.

Römische Autoren beschrieben die Menschen rechts des Rheins und nördlich der Donau. Und ab dem 18. Jahrhundert formte sich ein Bild in den deutschen Königreichen und Fürstentümern, das so dicht an der Wirklichkeit war wie die römische Sicht – nämlich gar nicht. Zwei eben eröffnete Ausstellungen auf der Berliner Museumsinsel halten den Mythen archäologische Funde entgegen und erklären, wie sich der Germanen-Mythos unter den Germanen-Nachfahren entwickelt.

Die Semnonen siedelten viele Jahrhunderte zwischen Elbe und Oder - das Foto zeigt einen Ausschnitt aus "Nicolaus Germanus?, Cosmographia (Codex Latinus V., F.32, Nationalbibliothek Neapel), im 15. Jahrhundert erstellt nach Geographike Hyphegesis des Claudius Ptolemäus (100-175)" . Quelle: Heiko Hesse

Über 700 Funde räumen mit dem Bild des schlichten Recken auf, der keulenschwingend und Spieß werfend durch die Lande marodierte und seine Brut nackt durch den Dreck krabbeln ließ. Bei Fohrde ist vor vielen Jahren ein Fußbecher mit Rollradverzierung aus dem 1. Jahrhundert entdeckt worden, der von der Kunstfertigkeit der Menschen zeugt und überdies belegt, wie die einzelnen Gruppen in ihren Regionen miteinander vernetzt waren. Die Wissenschaft spricht von Elb-Germanen, Oder-Weichsel-Germanen und anderen Stammesverbänden.

In der Mittelmark (das Havelland war einst Teil dieser großen Region) und angrenzenden Gebieten herrschten über viele Jahrhunderte die Semnonen. Dass sie mit den Cheruskern, Markomannen, Sachsen oder auch Ruganern in einen Topf geworfen worden sind, haben sie den Römern zu verdanken. Auf Cäsar und andere Autoren geht der Sammelbegriff Germanen zurück.

Ein Fußbecher mit Rollradverzierung aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. ist einst in Fohrde (Potsdam,-Mittelmark) gefunden worden - der Fund gehört zum Bestand der Staatlichen Museen Berlin, Museum für Vor- und Frühgeschichte. Quelle: Heiko Hesse

Der Römer Tacitus ließ seine Leser wissen, dass die Gebiete rechts des Rheins im Grunde Urwälder seien. „Städte mit ihrem Hinterland und ein Wegsystem mit befestigten Straßen fehlten“, heißt es in der Ausstellung „Germanen“ in Berlin. Laut Tacitus lebten die Menschen in verstreut liegenden Dörfern, kleinen Weilern und einzelnen Gehöften.

Orte lagen oft in Sichtweite

Die Archäologie hält dagegen: Die Orte lagen oft in Sichtweite und waren umgeben von einer offenen Landschaft aus Äckern und Wiesen. Urwald, wie ihn Tacitus meinte, gab es in unwegsamen Regionen, etwa im Harz. Doch insgesamt sei Deutschland heute genauso reich bewaldet wie vor 2000 Jahren, sagen die Ausstellungsmacher.

Zwischen Siedlungen sind Bohlenwege festgestellt worden, was die intensive Verknüpfung der Gruppen verdeutlicht. Die Kunstfertigkeit der Holzverarbeitung belegt ein Schlägel aus dem 3. oder 4. Jahrhundert, der im havelländischen Buschow entdeckt worden ist.

Von Sueben und Semnonen Im Meyers Großem Konversations-Lexikon von 1909 heißt es: Suēven (Sueben, Sweben), germanischer Völkerbund, der die an der Elbe und Havel wohnenden, weniger von Ackerbau als von Jagd und Viehzucht lebenden kriegerischen, wanderlustigen Stämme umfaßte. Cäsar, der die nach Gallien eingedrungenen S. unter Ariovist 58 v. Chr. besiegt hatte, begreift unter diesem Namen die hinter den Ubiern und Sigambern wohnenden Germanen und berichtet, daß sie 100 Gaue mit je 10.000 streitbaren Männern gezählt, aber sich bei seinem Rheinübergang weit, nach dem Wald Bacenis, zurückgezogen hätten. Sie sollen keine festen Wohnsitze gehabt haben, sondern alljährlich zum Teil auf kriegerische Unternehmungen ausgezogen sein. Tacitus nennt das ganze östliche Germanien von der Donau bis zur Ostsee Suevia. Die Hermunduren gelten ihm als das vorderste, die Semnonen als das angesehenste, die Langobarden als das kühnste unter den suevischen Völkern. Der Dienst der Nerthus ( Hertha) war allen S. gemeinschaftlich. Der Markomanne Marbod vereinigte suevische Völker unter seinem Zepter; noch zu Markaurels Zeiten werden Markomannen und Quaden als S. bezeichnet. Kern und Überrest des alten Suevenbundes waren nun die Alemannen. In der Zeit der Völkerwanderung beschränkte sich der Name S. auf die Semnonen. Ein Teil von ihnen nahm 406 an dem Zug des Radagaisus teil. 409 drangen sie mit Wandalen und Alanen über die Pyrenäen und breiteten sich unter Rechila nach Süden über Lusitanien und Bätica aus. Rechilas Sohn Rechiar verlor 456 gegen den westgotischen König Theoderich II. Sieg und Leben, und sein Nachfolger Remismund erkannte die Oberhoheit des Westgoten Eurich an. König Theodemir trat vom Arianismus zum Katholizismus über. 585 ward das suevische Reich dem westgotischen einverleibt. In Deutschland hat sich der Name S. in dem der Schwaben erhalten; einen Gau Svevon südlich von der Bode gab es noch im 13. Jahrhundert. Aus: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 19. Leipzig 1909, Seite 187-188. Die Darstellung dokumentiert den Wissenstand dieser Zeit. Die Rechtschreibung wurde übernommen.

Eine Pflugschar aus dem 1. bis 4. Jahrhundert, gefunden bei Klein Köris ( Teltow-Fläming), ist Zeuge von der Sesshaftigkeit der Menschen und den landwirtschaftlichen Fähigkeiten. Wer so etwas anfertigte und nutzte, kann kein raufender, triefnasiger Troll gewesen sein, der von der Hand in den Mund lebte und in schlichten Lehmhütten hauste.

Dank der Grabungen kommen immer mehr Erkenntnisse ans Tageslicht, die die wenigen Schriften aus dieser Zeit korrigieren. Die Semnonen, Cherusker und anderen Germanen waren nicht größer und kräftiger als die Römer. Aber wenn man in der Fremde eine Schlacht verliert oder sich ein Gebiet partout nicht einnehmen lässt, braucht man die Lieben und Steuerzahler daheim eine gute Erklärung. Riesen und sumpfige Urwälder machen sich dafür ganz gut.

Viele archäologische Funde

Lässt der erste Teil der Germanen-Schau über 700 archäologischen Funde sprechen, die es nach eigener Darstellung in dieser Fülle und Dichte noch nie zu sehen gegeben hat, kommt im zweiten Teil ein hausgemachter Mythos auf den Seziertisch. Seit dem 18. Jahrhundert befassen sich Museen und Lexika mit den Germanen. „Die einstigen Feinde der Römer wurden erst zu romantischen Helden und dann zu völkischen Ikonen verklärt“, heißt es in der Ausstellung.

Ihren schaurigen Höhepunkt erlebte diese fiktive Sicht auf die Vorfahren in der Nazi-Zeit – was als Nachhall dafür sorgte, dass nicht wenige Deutsche einen Bogen um ein vermeintliches Nazi-Thema machen. Nicht zu Unrecht, weil sich Nazis auch heute noch mit angeblich germanischen Zeichen dekorieren.

Ein Schlägel aus Holz aus dem 3./4. Jahrhundert n. Chr. ist einst in Buschoiw (Havelland) gefunden worden - der Fund gehört zum Bestand des Archäologischen Landesmuseums Brandenburg. Quelle: Heiko Hesse

Mit dem allmählichen Niedergang des römischen Reiches ab dem 4. Jahrhundert zog es viele Völker nach Süden und Südwesten. Darunter waren viele Semnonen-Stämme, die über die Havel und die Elbe schritten. Ihre Spuren finden sich quer durch Westeuropa bis nach Portugal. In dem Namen „Schwaben“ leben die Semnonen fort.

Wie viele Menschen zwischen Elbe und Oder geblieben sind und noch da waren, als die Stodoranen und andere slawische Stämme aus dem Osten kamen, ist noch nicht belegt. Es fällt allerdings schwer, sich die Region als zeitweilig menschenleer vorzustellen. Die Archäologen sind ja noch lange nicht fertig.

Die Ausstellungen „Germanen“ sind bis zum 21. März 2021 in James-Simon-Galerie (archäologischer Teil) und im Neuen Museum (Mythos Germanen) auf der Berliner Museumsinsel zu sehen.

Von Heiko Hesse