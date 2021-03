Als in Brandenburg an der Havel plötzlich eine geplante Straße wieder verschwand

Brandenburg/H

Wenn man weiß, worauf man achten soll, erkennt man ihn: Ein Weg verbindet die Magdeburger/Ecke Fouquéstraße mit der Vereins-/Ecke Karl-Liebknecht-Straße – zum größten Teil gepflastert, meist mit alten Katzenkopfsteinen. Das dürfte der Verlauf der Fichtestraße sein, wie er vor rund 100 Jahren geplant war – um den Verkehr zu entlasten und Wohnraum zu schaffen.

Stadtbaurat Moritz Wolf machte Mitte der 20er-Jahre deutlich, wie dringlich es ist, in Brandenburg Wohnungen zu bauen. Für den Siedlungsbau nahm die Stadt damals den Görden in den Blick, für den „Stockwerksbau“ (so die offizielle Bezeichnung) waren es die unter anderem die Wilhelmsdorfer Vorstadt und „die äußere Vereinsstraße“, wie Wolf 1926 über die Stadtplanung schrieb.

Mittendrin die Fichtestraße: Ausschnitt aus dem Stadtplan von 1924. Quelle: Sammlung Hesse

Gemeint ist die rechte Seite, wenn man vom Nicolaiplatz in Richtung Zentrumsring fährt. Hier steht nur das historische Gebäude aus Kasernenzeiten, das die Technische Hochschule Brandenburg (THB) heute als Sporthalle nutzt. Doch ist zwischen dem Backsteingebäude und der Vereinsstraße noch genug Platz.

Entlastung für den Innenstadtverkehr

Die Fichtestraße erschien ins Wolfs Beitrag unter dem Aspekt der Verkehrsplanung. Die Innenstadt spürte, wie der Auto- und Lastkraftverkehr Jahr für Jahr zunahm. Die nationale Hauptverkehrsachse „Reichsstraße 1“ führte über die Potsdamer, St.-Annen-, Haupt-, Ritter-, Plauer und Magdeburger Straße. „Es wurde deshalb schon vor Jahren eine großzügige Verkehrsgabelung für diesen Durchgangsverkehr vorgesehen und durch eine Reihe von Baumaßnahmen bereits teilweise durchgeführt“, schrieb Wolf.

Man erhoffte sich einen besseren Verkehrsfluss, wenn man einen Bypass über die Kirchhof-, Bauhof-, Luckenberger, Neuendorfer, Vionville- (heute Liebknechtstraße) und Fichtestraße schaffen würde. Wolf sprach von der „Neuanlage der Fichtestraße“. Namensgeber dürfte der Philosoph Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) gewesen sein.

Von der Vereinsstraße aus führt ein Fuß- und Radweg zum Audimax. Hier sollte die Fichtestraße in die Vereinsstraße münden. Quelle: Heiko Hesse

Heute wäre eine Entlastung an dieser Stelle nicht mehr nötig, denn damals gab es weder den Zentrumsring noch die Autobahn, die den überregionalen Verkehr aufnehmen und um das Stadtzentrum herumführen. Eine Planungskarte im Wolf-Betrag weist allerdings auch ein Straße aus, die von der Luckenberger geradewegs über die Neuendorfer zur Magdeburger Straße führen sollte – über den alten Nicolaifriedhof hinweg. Dafür hatte man allerdings mindestens ein Mehrfamilienhaus an der Neuendorfer Straße abreißen müssen.

Kasernengelände in zwei Teile zerlegt

Bemerkenswert bei der Planung der Fichtestraße: Sie hätte schon vor 100 Jahren ein geschlossenes Gelände in zwei Teile zerschnitten. Das Areal von Kürassierkaserne (heute THB) und Infanteriekaserne (heute Landesbehördenhaus und Polizei) diente von Februar 1921 bis Herbst 1935 als „Polizeischule von Groß Berlin“ (ab 1926 als „Polizeischule Brandenburg/Havel“).

Dass an der Fichtestraße Wohnungen geplant waren, erkennt man in den Adressbüchern für die Stadt Brandenburg: Ab der Ausgabe 1926/27 bis zur Ausgabe 1934/35 steht im Straßenverzeichnis „Fichtestraße (unbebaut)“. Ab dem Adressbuch 1936 taucht diese Straße nicht mehr auf. Mögliche Erklärung: Ab Herbst 1935 war die Polizeischule wieder als Kaserne genutzt worden, und Zivilisten kann man auf einem Militärgelände nun wirklich nicht gebrauchen.

Die Hochschule benannte die Straße Audimaxstraße, da sie am Audimax vorbeiführt. Quelle: Heiko Hesse

So verwundert es nicht, dass in den Stadtplänen von 1942 und 1943 diese Straße nicht mehr erscheint, auch nicht im ersten Nachkriegsstadtplan von 1946. Das Areal ist Kasernengelände geblieben, bis in die frühen 90er-Jahre hinein.

Die Hochschule hat dem Weg einen eigenen Namen gegeben: Audimaxstraße heißt die Strecke, schließlich führt sie unmittelbar an der alten Reithalle vorbei, die die THB zum Auditorium maximum ausgebaut hat. Sollte die Stadtplanung eines Tages doch noch auf die Idee kommen, die Fichtestraße aus der Schublade zu holen – einen Vermesser kann man sich sparen: Die Straße hat die eigene Flurstücksnummer 061/25, zumindest der gepflasterte Teil.

Von Heiko Hesse