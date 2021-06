Altbensdorf: Alte Mühle ist Fotokulisse und Treffpunkt für krebskranke Frauen aus ganz Deutschland

Altbensdorf

Der schwarze „Schlüppi“ ist das einzige, was die Frauen beim zweiten Fotoevent in der Alten Mühle in Altbensdorf tragen. Sie wollen ihre Schönheit trotz Krebserkrankung in Gänze präsentieren. Dafür braucht es Mut. Und genau dieser soll auf den fertigen Aufnahmen des Brandenburger Projektes „Schön und Stark- Frauen mit Krebs“ auch transportiert werden.

Schatten war gefragt, denn pünktlich zur Sommersonnenwende strahlte die Sonne mit den Teilnehmerinnen in Altbensdorf um die Wette. Auch die Brandenburger Fotografin Franziska Günther kommt an ihre Grenze des Outdoor-Shootings, muss für einige Aufnahmen auf die paar weniger Wolken warten, die an diesem Tag vorüberziehen.

Zur Galerie 50 Frauen aus ganz Deutschland kommen für Mutmacherfoto nach Bensdorf

Aufbau am Sonntag, Begrüßung am Montagmorgen, Corona-Check, dann ab in den Make-up- und Styling-Bereich: Viel zu tun, aber es lohnt sich. Knapp zwei Hände voll Frauen sind der Einladung bereits zum zweiten Mal gefolgt. Während 2020 insgesamt 26 Frauen aus ganz Deutschland nach Brandenburg kamen, waren es in diesem Jahr schon 50. Die Organisation war auf den Punkt, hier hatten die Projektmitglieder aus dem vergangenen Jahr gelernt. „Ein gutes Drittel der Teilnehmerinnen ist aus der Region bzw. aus Berlin angereist“, zieht Günther Bilanz. Was aber auch dazu gehört: Eine der Teilnehmerinnen aus Sachsen vom Event 2020 ist zwischenzeitlich verstorben.

Das zweite Mutmacherfoto ist im Kasten. Doch Günther hat noch mehr vor. Ihr kürzlich angefertigtes Manuskript für ein Fotoband des Projektes „Schön und Stark“ wurden vom Lauinger Verlag in Karlsruhe angenommen. Nun steht im August ein Autorengespräch an. „Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet und freue mich, dass unser Projekt und die vielen mutigen Frauen dort eine besondere Plattform finden“, sagt Günther.

Impressionen vom zweiten Fotoevent des Projektes „Schön und Stark - Frauen mit Krebs“ in Altbensdorf. Quelle: privat

In den sozialen Medien teilen Teilnehmerinnen ihre Erlebnisse eines besonderen Tages. So auch Simone Mölders aus Bottrop. „Leute, was war das für ein geiler Tag!“ schreibt sie auf Instagram immer noch überwältigt von den Eindrücken in Altbensdorf. Viele tolle Frauen habe sie kennengelernt und Geschichten gehört, die sie nachdenklich gestimmt, aber ihr auch gezeigt haben, dass sie nicht allein ist. „Wie selbstverständlich wir unsere perfekt unperfekten Körper gezeigt haben, mit all unseren Narben, Beulen, Dellen. Ein kurzes Eintauchen in eine Welt, die für uns alle zur Normalität geworden ist – aber von der Gesellschaft nicht als normal empfunden wird.“ Eine der emotionalsten Erfahrungen, die sie bisher auf ihrer Reise als Brustkrebspatientin erlebt habe.

Zurück nach Altbensdorf sind am späten Nachmittag alle erschöpft von der Hitze, aber satt vom Büfett von „Doro“, die vor Ort in Kürze den Cafébetrieb eröffnen möchte, und glücklich über Aufnahmen, die nicht nur ihnen wieder ein Stück Kraft auf dem Weg im Kampf gegen die Krankheit oder für den Neustart nach Genesung geben, sondern allen, die gerade die Diagnose erhalten ein positiver Lichtblick sein soll.

Von Natalie Preißler