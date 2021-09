Lehnin/Emstal

„Alte Lady“ nennt der Lehniner Volkmar Weiß (55) liebevoll sein 1987 in Dienst gestelltes Feuerwehrauto. Am Mittwochfrüh trat das 192 PS starke Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF16) die längste Reise seines Lebens an. Weiß steuert das jetzt als Lkw mit Sonderaufbau Feuerwehr zugelassene Auto ins westdeutsche Katastrophengebiet. Erwartet werden er und sein Beifahrer Patrick Lange (33) am Abend im Gerätehaus von Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rheinland-Pfalz). Die knapp 600 Kilometer von Lehnin entfernte Kreisstadt gehört zum Zentrum der vom Juli-Hochwasser verwüsteten Region.

Das Fahrzeug ist vollgepackt mit Hygieneartikeln, Konserven und Mineralwasser. Quelle: Frank Bürstenbinder

An Bord des rot-weißen MAN mit einem Aufbau von Bachert haben die beiden Männer jede Menge Sachspenden, die in Emstal von den Einwohnern zusammengetragen wurden. Denn in diesem Ortsteil von Kloster Lehnin gehören Weiß und Lange der Freiwilligen Feuerwehr an. Hinter den Seitenwänden, wo normalerweise die Ausrüstung verlastet ist, stecken Kartons mit Hygieneartikeln und Konserven sowie jede Menge Gebinde mit Mineralwasser. Eine Firma aus Tangermünde sponserte mehrere Kisten Müsliriegel aus eigener Produktion. Der Landesfeuerwehrverband packte Malhefte, Bastelbögen und Brandschutzfibeln dazu.

Unterkunft in Bad Neuenahr

Selbst um die festeingebaute Heckpumpe und in der Mannschaftskabine stapeln sich die Hilfsgüter, die mit den Feuerwehrkameraden in Bad Neuenahr abgesprochen waren. An Ausrüstung verblieben zwei Feuerlöscher und das Standrohr. Am Bestimmungsort haben die Gastgeber für Unterkünfte gesorgt. Die beiden Emstaler Kameraden wollen zwei Tage vor Ort praktische Hilfe leisten und am Sonnabend die Heimreise antreten.

Erkennungszeichen für die Feuerwehr von Volkmar Weiß. Quelle: Frank Bürstenbinder

Weiß glaubt fest an die Zuverlässigkeit seines Fahrzeuges, dass er sich erst im Sommer zugelegt hat. „Für den Notfall haben wir ein wenig Werkzeug bei. Ansonsten hat meine Lady einen neuen TÜV und einen Werkstatt-Check hinter sich. Seit dem Kauf gab es noch keine Probleme“, berichtet Weiß, der nebenberuflich Brandschutzhelfer ausbildet. Sein Auto gehörte ursprünglich der Berliner Feuerwehr, ab 2004 fuhr es für Dallgow-Döberitz. 2014 wurde es außer Dienst gestellt.

