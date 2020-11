Brandenburg/H

Madleen Dathe gehört genau zu den arbeitenden Menschen, für die im Frühjahr von den Balkonen des Landes geklatscht wurde, weil man ihnen dankbar war, dass sie für uns alle da sind. Sie ist Altenpflegerin in der ambulanten Pflege. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind in ihrem Privat- und Berufsleben recht vielschichtig.

In diesem Sommer hat Madleen ihre Ausbildung erfolgreich beendet. „Eigentlich war traditionell eine große Abschlussfeier geplant, im Stahlpalast. Dafür wurden extra Konzepte erstellt und alles durchgeplant. Das sollte eine große Veranstaltung werden, von 16 Uhr bis Open End.“

Daraus wurden jedoch nichts, erklärt sie mir enttäuscht: „Kurz vorher wurde das Ganze wegen Corona abgesagt und so fand die Veranstaltung nur im engsten Kreis statt. Jeder hat eine Rede gehalten, einer hat gesungen und dann war Ende. Nix mit feiern.”

Arbeiten mit der Risikogruppe

Abschlussfeiern sind allerdings eher die kleinen Dinge, in denen sich das Virus und die Maßnahmen in Madleens Leben breit machen. Natürlich sind die meisten ihrer Klienten in der Gruppe anzusiedeln, die man „Risikogruppe” nennt.

Daher ist dieser Job seit Corona hochsensibel und sie muss penibel auf die Einhaltung der Hygieneregeln achten: „Alle zwei Stunden müssen wir neue Masken nehmen. Was meinst du, was wir da für einen Verbrauch haben.” 20 bis 30 Pflegebedürftige besucht sie am Tag.

Die Maske wird fast immer getragen – bei den Klienten, wenn jemand mit im Auto sitzt, im Büro. „Ich kann sie oft nur auf dem Weg zwischen Haustür und Auto abnehmen”, erzählt sie. Eigentlich macht ihr das Tragen der Maske nichts aus. „Aber jetzt im Winter ist das manchmal echt hart, weil viele ältere Leute sowieso so stark heizen und dann stehste bei 50 Grad mit der Maske im Bad. Das ist dann echt unangenehm.”

Schwierig für demente Menschen

Einige der älteren Menschen, die Madlen pflegt, sind dement. „Die erkennen einen auch ohne Maske schon kaum – mit Maske ist das häufig noch viel schwieriger.” Das Thema Corona schneidet sie bei den Besuchen nur selten an, weil jeder dazu eine andere Meinung hat. Auf Diskussionen möchte sie sich nicht einlassen.

Besonders überrascht hat mich ihre Antwort, als ich sie fragte, ob denn viele der älteren Menschen Angst vor Corona hätten: „Nein, nur wenige. Oft ist es aber so, dass sie Angst um ihre Familienangehörigen haben, das denen was passiert. Viele sagen, sie hätten ihr Leben ja gelebt und das wäre ja auch gut, aber sie sorgen sich dann sehr um ihre Kinder oder Enkel.”

Seit dem Lockdown im Frühjahr und dem neuerlichen „Lockdown light“, wie er überall genannt wird, hat sich in ihrem Job viel getan. Im März war sie noch in der Ausbildung, da durfte sie nicht alleine zu den Pflegebesuchen, sondern war immer in Begleitung von ausgelernten Fachkräften. Seit dem Sommer ist sie selbst examiniert und arbeitet nun überwiegend alleine, hat also eine wesentliche größere Eigenverantwortung.

Sehr vorsichtig bei privaten Kontakten

Und diese Verantwortung merkt man ihr an, wenn sie von ihrer Arbeit erzählt: „Ich bin privat mit Kontakten sehr vorsichtig, weil ich ja mit vielen Menschen, die zur Risikogruppe gehören, zusammen komme. Da darf ich ja nichts reintragen”. Testen lassen könnte sie sich nun regelmäßig, macht das aber nur, falls sie mal Erkältungssymptome haben sollte. Ihr Arbeitgeber nimmt das Thema natürlich sehr ernst.

Zum Schluss wollte ich noch von ihr wissen, wie sie das im Frühjahr empfunden hat, als die Leute von den Balkonen klatschten. Lachend erzählt sie: „Ich war zu der Zeit zuhause, weil meine Kinder nicht in die Schule und Kita gehen konnten und mein Arbeitgeber mich netterweise freigestellt hat. Als ich davon hörte, habe ich mal das Fenster aufgemacht und den Kopf rausgehalten, um zu schauen, ob einer klatscht. Da war aber keiner.“

Von Stephan Boden