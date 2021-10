Alter Kindergarten in Fohrde macht Platz für Bürgerhaus

Fohrde

Davon geredet wurde schon lange, plötzlich ging alles ganz schnell. Der alte Kindergarten in der Tieckower Straße ist Geschichte. Die Firma Bossan hat den Gebäudekomplex, der in seinem Ursprung auf eine 1932 eingeweihte Schulbaracke zurückging, abgerissen. Nur noch letzte Mauerbrocken erinnern an die gemeindeeigene Immobilie, die vor ihrem Leerzug einen Blumenladen und die Birkenhof-Gaststätte beherbergte. Mit dem Rückbau ist der Weg frei für das größte kommunale Bauvorhaben, das im kommenden Jahr im Havelsee-Ortsteil Fohrde begonnen werden soll.

So sah der alte Kindergarten in der Tieckower Straße vor dem Abriss aus. Quelle: Frank Bürstenbinder

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Kita „Kinderparadies“ soll nun ein multifunktionales Bürgerhaus entstehen. Möglich wird das Projekt durch einen Fördermittelbescheid über 612 000 Euro aus dem Topf der Europäischen Union für die ländliche Entwicklung (Leader). Weitere rund 200 000 Euro stellt die Stadt Havelsee aus ihrem Haushalt bereit. „Wir bereiten jetzt die Ausschreibung vor, um hoffentlich im kommenden Frühjahr mit dem Neubau beginnen zu können“, sagte Anke Zwetz Fiedler von der Bauverwaltung des Amtes Beetzsee der MAZ.

Nutzung durch Fohrder Kita

Auf den Baustart freut sich auch Havelsee-Bürgermeister Günter Noack: „Wir brauchen in Fohrde einen größeren Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft. Deshalb ist das Geld in der Tieckower Straße gut angelegt.“ Doch das Bürgerhaus soll künftig nicht nur ein Domizil für Vereine, Feiern und Kulturveranstaltungen werden. Ein Hintergrund für den Neubau ist die angespannte Raumsituation in der benachbarten Kindereinrichtung. Deshalb wird ein großer Bewegungsraum in den Neubau integriert, der sowohl von den Kindern als auch von Sportgruppen genutzt werden kann.

Mehr Anlieger in Tieckower Straße

Mit dem Bürgerhaus sieht Fohrdes Ortsvorsteher Ingo Barnewitz eine steigende Besucherfrequenz in der Tieckower Straße. „Der Anliegerverkehr wird zunehmen. Für mich ein Grund mehr, die Zufahrt zur Brandenburger Straße im Zuge des Ausbaus der B 102 zu erhalten“, sagte Barnewitz der MAZ.

Von Frank Bürstenbinder