Der Verkehr der Zukunft beschäftigt Sandra Leue jeden Tag. Sie setzt beim Weg zur Arbeit nicht aufs Auto, sondern auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Wenn die Lehninerin am Busbahnhof an der Goethestraße in die Linie 580 steigt und nach Werder (Havel) zum Büro fährt, rollt sie entspannt zur Arbeit, hört Musik oder liest ein Buch.

Mobilitätsmanagerin hofft auf ein Umdenken der Autofahrer in Potsdam-Mittelmark

Leue ist Mobilitätsmanagerin des Landkreises Potsdam-Mittelmark und wünscht sich ein Umdenken der Verkehrsteilnehmer. Und weil sie zuerst vor der eigenen Tür kehrt: „Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dem Klimawandel entgegen zu wirken und darstellen, dass es Alternativen zum eigenen Auto gibt und diese nicht teuer sind“, sagt sie. Das gehe das nicht immer, „aber öfter als man denkt“, ist sie überzeugt.

So erinnert sie sich an Pendler Ronny Schneider, der die Verbindung vom Brandenburger Stadtteil Görden nach Rietz und die Spritpreise für die Strecke kritisierte. Leue empfiehlt ihm dennoch die Öffentlichen.

Sandra Leue rechnet vor, dass der Pendler das Gewerbegebiet in Rietz mit einem Jobticket und einem Arbeitgeberzuschuss für 30,35 Euro pro Monat erreichen kann. „Mit demselben Geld und dem PKW würde man aktuell wahrscheinlich drei Tage lang auskommen“, sagt sie.

Die Mobilitätsmanagerin schildert, wie schwer ein Umdenken ist, denn selbst ihr fiel diese Veränderung nicht leicht. So ist sie früher anderthalb Jahre selbst mit dem Fahrzeug gependelt und testet dann die Alternative mit dem Regiobus, auf die sie dann umstieg.

Ihr sei klar, dass Autos vor allem auf dem Land unverzichtbar sind und es wohl auch bleiben werden, doch sie stellt sich eine Frage. „Aber muss es ein eigenes Auto sein?“, schreibt Leue. Wege mit einer Entfernung von bis zu fünf Kilometern sind ihrer Meinung nach auch mit dem Fahrrad und E-Bike zu erreichen.

Defizite bei der Barrierefreiheit am Lehniner Busbahnhof

Die 43-Jährige betont, dass Autos durchschnittlich 23 Stunden pro Tag „rum stehen und die Rohstoffe zur Herstellung immer knapper“ werden. Für sie kommt es deshalb darauf an, dass Pendler Alternativen für ihre Wege finden.

Für Leue könnte dies mit einer Gleichberechtigung aller Verkehrsmittel, also von Fahrrädern, Autos und dem ÖPNV gelingen. Ihrer Meinung nach bräuchten die Kommunen aber mehr Geh- und Radwege. „Der ideale Verkehr ist für sie „der, der gar nicht erst notwendig ist, weil alles, was man zum Leben braucht, sich in der Nähe befindet“, sagt sie.

Am Lehniner Busbahnhof entdeckt Defizite bei der Barrierefreiheit. Hier sieht Leue Verbesserungsbedarf, ebenso beim Ausbau der Abstellmöglichkeiten von Fahrrädern und bei sogenannten Mobilitätsstationen. Sie bündeln verschiedene Verkehrsmittel an einem Standort und entstehen in den nächsten Jahren perspektivisch in Beelitz-Heilstätten, Werder (Havel), Bad Belzig, am Kleinmachnower Rathausmarkt und in Teltow am S-Bahnhof.

Sandra Leue erwartet, dass sich der Verkehr im Landkreis massiv verändert. „Für alle, die auf ein Auto angewiesen sind, kommt langfristig der Punkt, an dem sie sich ein E-Auto anschaffen. Wenn wir ehrlich sind, war seit Jahren klar, dass die Benzinpreise steigen“, sagt Leue. Ihre 2018 geschaffene Stelle ist für sie ein Traumjob, auch weil er viele Herausforderungen bietet. Leue betont, dass sich nicht mehr jeder ein Auto leisten kann und will.

Für sie sollten sich öffentliche Mittel in Form von Subventionen aber nicht nur auf das Auto und den ÖPNV beschränken.

Sie setzt nicht nur beruflich auf den ÖPNV, sondern auch privat. So fährt sie seit drei Jahren nur noch mit dem Zug in den Urlaub. „Ich finde das sehr entspannend und ich nutze die Fahrzeit zum Kartenspielen mit den Kindern, genieße die Landschaft oder lese eine Zeitschrift“, sagt sie und würde sich wieder so entscheiden.

