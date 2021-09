Altes Umspannwerk in Brandenburg an der Havel wird zum Kunstzentrum

Brandenburg/H

Es warten spannende Zeiten auf den Kunstbetrieb in der Havelstadt. Denn während die Stiftung Wredowsche Zeichenschule ihre riesigen Kunstsammlungen „repatriiert“ und die Kunsthalle Brennabor fleißig neue Ausstellungen umsetzt, richten Künstler aus Berlin ihr Augenmerk auf die industriellen Überbleibsel der jüngeren Stadtgeschichte. So wie Wolfgang Ganter und Ria Wank.

Das Künstlerpaar hatte Ende 2020 – nach langer Suche – die Ruine des Umspannwerks in der Spittastraße 14 von den Stadtwerken erworben. „Wir haben etwa zehn Jahre lang einen geeigneten Ort gesucht, erst in Berlin, und als dort die Preise exorbitant stiegen auch im Umland“, erinnert sich Wolfgang Ganter. Den Zuschlag erhielten sie unter anderem für ihr überzeugendes Nutzungskonzept. Denn wo einst der Starkstrom floss, soll bald auch die Kreativität strömen.

Viel Platz für Ideen und eine lebhafte Community

Immerhin wurde mit dem E-Werk Luckenwalde vor nicht allzu langer Zeit ein ähnliches Projekt bereits erfolgreich realisiert. Warum also nicht auch in Brandenburg an der Havel? „Wir wollen dort nicht nur selbst ausstellen und arbeiten, sondern auch Räume für andere Künstler schaffen.“ Soll heißen: Bis zu zehn Studios sollen vermietet werden, und bereits die Ankündigung sorgt für erste reges Interesse aus dem künstlerischen Umfeld.

Der Eingangsbereich des alten Umspannwerks. Quelle: Wolfgang Ganter

Ein Umfeld, das durchaus Strahlkraft haben dürfte. Schließlich wirken Ganter und Wank seit geraumer Zeit in den Berliner Uferhallen, die als Zentralwerkstätten der Berliner Verkehrsbetriebe ausgedient hatten und im Zuge einer Umnutzung zur festen Adresse der hauptstädtischen Kunstlandschaft gewachsen sind. „Der Community-Geist in den Uferhallen hat mich inspiriert, so etwas auch an anderer Stelle zu schaffen“, sagt Wolfgang Ganter.

Gut vernetzt und der Kunstöffentlichkeit bestens bekannt, hat der mit zahlreichen Auszeichnungen und Künstlerstipendien dekorierte 43-Jährige bereits von San Francisco bis Stockholm ausgestellt. Sein Spezialgebiet: „Bakterien-Kunst“, die in organischen Prozessen erzeugte, visuelle Resultate aus dem Mikroskopischen in neue Kontexte überträgt. In eine ähnliche Richtung geht Ria Wank mit ihren „Chemogrammen“, die aus den Bilderwelten der chemischen Reaktionen schöpfen.

Der Charme des Industriellen

Mit Brandenburg an der Havel hätten sie sich erst mit dem Immobilienerwerb näher beschäftigt, so die beiden Käufer. Gab es Kriterien für die Standortwahl? „Eine richtige Stadt sollte es sein, also mit urbanem Charakter“, so der gebürtige Stuttgarter Wolfgang Ganter. Denn in durchweg ländlichen Regionen drohten solche Projekte aus seiner Sicht eher zu scheitern. „Bislang fühlen wir uns hier sehr wohl, auch der industrielle Background ist reizvoll.“

Über den Kaufpreis schweigen die beiden aus Rücksicht auf den Geschäftspartner. Nun ist das Paar stolzer Eigentümer von 3000 Quadratmeter Grundstück, davon 1000 Quadratmeter umlaufende Grünfläche. Das Gebäude umfasst zwei beziehungsweise im alten Versorgungstrakt drei Etagen. „Vor allem die zweite Etage ist mit ihrer Höhe von sieben Metern ideal für Kunstprojekte“, sagt Wolfgang Ganter der MAZ.

Viel Platz für's Atelier – aber auch eine Herausforderung in Sachen Beheizung: Die hohe Halle in der zweiten Etage. Quelle: Wolfgang Ganter

Wie so viele Projekte hat auch dieses einen Haken: Denn nachdem das Werk Ende der 1980er Jahre beräumt worden war, wurden nahezu sämtliche Leitungen getrennt und entfernt. Einzig die Entwässerung bestehe noch, da hierüber auch die übrigen Gebäude der Stadtwerke und das Gelände des Stromversorgers Edis in unmittelbarer Nachbarschaft angeschlossen seien, so der Eigentümer. Ergo muss ausgerechnet das einstige Umspannwerk mitten im Stadtgebiet erst wieder von den Stadtwerken erschlossen werden, um mit den eigentlichen Bauarbeiten beginnen zu können.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weil Bautrupps rar und teuer sind, hat sich das Paar kurzerhand selbst einen Bagger gemietet und bereits den Erdaushub für die neuen Leitungen besorgt. „Es klingt nach Männlichkeitsklischee, aber selber einen Bagger zu steuern, hat unglaublichen Spaß gemacht und ist gar nicht so kompliziert“, berichtet Ganter. „Es war sicherlich das tollste Spielzeug, das ich je hatte.“

Jetzt sollen dann die ersten Medien ans Gebäude verlegt werden. In minutiöser Detailarbeit hat derweil Ria Wank die alten Originalpläne des Umspannwerks von 1961 in eine Software übertragen und einen zeitgemäßen Entwurf anfertigt.

Wo Investoren nur eine Ruine sehen, sehen Wolfgang Ganter und Ria Wank jede Menge Potenzial. Quelle: Wolfgang Ganter

Der sieht vor, Wände einzureißen und neue Räume zu schaffen. Gleichwohl sollen möglichst viele Elemente des alten Gebäudes wiederverwendet werden. „Auch die DDR-Schriftzüge und Bakelit-Schalter sollen erhalten bleiben“, verspricht Wolfgang Ganter, der ein Faible für altes Zeug hat. „Ich bin ein großer Recycler und hamstere jahrelang alles Mögliche an Material. Und für diesen Zweck können wir die alten Hallen bereits jetzt nutzen.“

Weil das Paar so viel wie möglich in Eigenarbeit erbringen möchte und die behördlichen Mühlen in der Havelstadt eher langsam mahlen, wird mit einer Umbauzeit von drei bis vier Jahren gerechnet. „Wir hoffen, dass das Gebäude bis dahin von Vandalismus unbeschadet bleibt und kein Graffiti hinzukommt. Eigentlich bin ich ein großer Fan von Graffiti-Kunst, aber an diesem schönen Gebäude wäre sie deplaziert.“ Bevor die Studios dann in die Vermietung gehen, soll es eine große Eröffnungsausstellung geben.

Große Fenster sorgen für spannende Lichtverhältnisse und Schattenwürfe. Quelle: Wolfgang Ganter

Bis es so weit ist, freuen sich die beiden über jeden Hinweis bezüglich der Geschichte und früheren Nutzung des Gebäudes. Denn weder bei den Stadtwerken noch im Stadtarchiv wurden sie bei ihrer Recherche fündig. Anders als bei dem anderen Umspannwerk auf dem Klingenberg, das als Baudenkmal gelistet ist und bereits 1925 erbaut wurde, liegen über dieses Gebäude kaum Informationen vor.

„Dabei müssten eigentlich noch ehemalige Mitarbeiter leben, die etwas berichten könnten“, so der Wahl-Berliner. „Was ich herausfinden konnte: Der Zugang zu diesem für die Stromversorgung wichtigen Objekt wurde wohl streng bewacht. Es durfte nur von einer kleinen Gruppe von Menschen betreten und bedient werden.“

MAZ-Leserinnen und -Leser, die etwas zur Geschichte des alten Umspannwerks beitragen können, erreichen Ria Wank per E-Mail unter ria.wank@web.de.

Von Moritz Jacobi