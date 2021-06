Altglas und Pizza-Kartons: Warum die Entsorger kaum hinterherkommen

Brandenburg/H

Wegen überfüllten Altglas-Containern kommt es zu Beschwerden bei der Verwaltung, bestätigt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) auf Anfrage der Stadtverordneten Nicole Näther (SPD). „In letzter Zeit – insbesondere nach Ostern – gab es Beschwerden bei den Altglas-Containerstellplätzen in der Bergstraße, Vereinsstraße und Der Temnitz. Diese Standorte konnten wegen Baustellen nicht angefahren werden.“

Beschwerden nach Defekt

Beschwerden habe es unter anderem auch zu den Standplätzen Harlungerstraße und Ziegelstraße gegeben. Dies war auf einen Defekt beim Entsorgungsfahrzeug zurückzuführen. Nach Abstellung der Einsatzeinschränkungen habe die Mebra GmbH die Entsorgung sofort wiederaufgenommen.

Bei der Altglas-Sammlung handele es sich um eine privatwirtschaftliche Leistung, die von den sogenannten Dualen Systemen ausgeschrieben wird. Zurzeit ist der Auftragnehmer die Märkische Entsorgungsgesellschaft Brandenburg mbH Mebra. Die Container würden regelmäßig und bedarfsgerecht geleert.

Überfüllung wegen Baustellen

Zu Überfüllungen komme es durch Baustellen, technische Schwierigkeiten oder bei Personalengpässen beim Entsorger, wie in der jüngsten Zeit an die Verwaltung mitgeteilt wurde.

„Die Altglas-Container werden hauptsächlich durch die Haushalte und nicht durch die Spaziergänger genutzt, da diese meistens ihre Glasflaschen in die Papierkörbe werfen. Bei den Containern sind höhere Mengen zu Weihnachten und Silvester sowie an anderen Feiertagen festzustellen. Bei Bedarf wird die Taktung angepasst.“

Volle Papierkörbe

Das seien nicht die einzigen Ärgernisse, gibt der Rathauschef zu. Bürgerhinweise zu überfüllten Abfalleimern und Papierkörben gab es im vergangenen Jahr über das Maerker-Portal am Jungfernsteig und Neustädtischen Markt. „Im April 2021 gab es einen Hinweis über die zunehmende Anzahl an Imbissangeboten und damit einhergehend Essensreste und zu wenige Abfallbehälter an der Sankt-Annen-Promenade.“

Die Fachgruppe Umwelt und Naturschutz habe die Mebra vertraglich mit der Leerung der öffentlichen Abfalleimer beauftragt. Die Häufigkeit der Leerungen sei von der Fachgruppe vorgegeben und wird nach Hinweisen des Entsorgers oder von Bürgern im Bedarfsfall angepasst.

Täglich zwei Leerungen

In der Innenstadt würden die Abfalleimer täglich geleert. Während der Pandemie seien wegen erhöhter Mengen an Verpackungsabfällen infolge des Außerhausverkaufes bereits mehrfach eine zweite tägliche Leerung in der Innenstadt als Sonderleistungen beauftragt worden. Insbesondere habe das die Standorte Neustädtischer Markt, Hauptstraße, Katharinenkirchplatz, Steinstraße, Sankt-Annen-Promenade, Salzhofufer, Heinrich-Heine-Ufer und Neustädtische Wassertorstraße betroffen.

Von André Wirsing