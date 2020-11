Altstadt: Adventskalender mit Abstand

Brandenburg/H

Alle Jahre wieder, aber nicht wie in den Vorjahren: Der 13. Adventskalender der Altstadt wird diesmal pandemiebedingt etwas anders veranstaltet. Das Organisatorenteam mit Nardin Maul, Sabine Vinzelberg und Sandra Damaschke hat lange gegrübelt, wie sie eine coronagerechte Veranstaltung hinbekommen.

Froh über treue Paten

„Wir wollten es aber auf keinen Fall ausfallen lassen, weil wir froh über unsere treuen Türchenpaten sind. Sie wollten wir auch nicht vergraulen und die Brandenburger nicht enttäuschen. Und auf einen digitalen Weihnachtskalender hatten wir keine Lust“, sagt Nardin Maul.

Rätsel statt Vorleserunde

Wo ist der Buchstabe versteckt? Der wird fürs Lösungswort benötigt. Quelle: Jacqueline Steiner

Linda und Stefan Rizka aus der Plauer Straße waren mit ihren beiden Töchtern einige Jahre als Gäste dabei, bevor sie sich im Vorjahr entschlossen haben, selbst Türchenpaten zu sein. „Wir haben 2019 zum Barbara-Tag am 4. Dezember Kreuze aus Lebkuchen gebastelt und eine schöne Geschichte vorgelesen“, erzählt Linda Rizka.

Das geht in diesem Jahr natürlich nicht mehr mit einem Hof voller Leute. „Wir wollen diesmal ein Rätsel machen, an dem sich die Gäste versuchen sollen. Vielleicht finden sich auch ein paar Leute, mit denen man einen kleinen Spaziergang macht.“

Buchstaben-Sammeln ist angesagt

Genau das ist die Idee der Organisatorinnen: „Die Türchen mit dem Datum von 1 bis 23 hängen bei den Paten. Am jeweiligen Tag verstecken sie jeweils einen Buchstaben – etwa in einer Zeichnung oder in einem Rätsel. In der richtigen Reihenfolge ergeben alle Buchstaben das Lösungswort, nämlich den Treffpunkt für den 24. Dezember um 11 Uhr, bei dem wir kleine Geschenke verteilen“, sagt Nardin Maul.

Über den Tag verteilt

Interessierte müssen an den Dezembertagen zuvor nicht unbedingt zu einer bestimmten Uhrzeit da sein, sondern können über den Tag verteilt zum Nachschauen kommen. Spontan können sich kleinere Gruppen auch zu Spaziergängen mit Abstand organisieren. Tee und Glühwein müssen dann eben in der Thermoskanne mitgebracht werden.

Flyer mit Teilnehmerliste

In den kommenden Tagen will das Frauen-Team noch die Flyer mit den teilnehmenden Familien und Institutionen in verschiedenen Geschäften zum Mitnehmen auslegen. Erstmals beteiligt sich in diesem Jahr auch das Team vom Marienkrankenhaus an der Aktion. „Sie wollten im vergangenen Jahr schon mitmachen, aber da waren alle Türchen schon vergeben“, sagt Nardin Maul.

