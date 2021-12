Brandenburg/H

Ein förmliches Planfeststellungsverfahren für die neue Brücke am Altstadt-Bahnhof sei nicht das Ziel der Protestaktion der Fraktionen von Bündnisgrünen und Linken, betonen die Protagonisten Martina Marx und René Kretzschmar. Vielmehr sei ihnen auch an einem schnellen Neubau gelegen.

Rechtsgutachten bestellt

Gleichwohl haben sie ein Rechtsgutachten durch den auf Verfahrensrecht spezialisierten Rechtsanwalt Tim Stähle auf Fraktionskosten erstellen lassen, in dem dieser genau das Planfeststellungsverfahren einschließlich Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Das würde ein Fertigstellen der Brücke im Jahr 2026 unmöglich machen, wahrscheinlicher ist ein Eröffnungstermin um 2030. Wie berichtet wird derzeit beim Landesbetrieb Straßenwesen geprüft, wie man rechtssicher zu Baurecht kommt.

Martina Marx (Bündnisgrüne), René Kretzschmar und Andreas Kutsche (beide Linke) wollen einen Kompromiss zur neuen Brücke. Quelle: André Wirsing

Protest gegen Trassenverschiebung

„Wir sind nicht einverstanden mit dem Verschieben des Trassenverlaufs der B 102 in Richtung der Wohnbebauung an der Magdeburger Straße, zudem erfordert das mehr Lärmschutz. Wir sehen zudem das Fällen von 100 Bäumen für die neue geschwungene Rampe kritisch – bleibt die alte Trassenführung müssen nur halb so viel Bäume verschwinden“, sagt Kretzschmar.

Tempo 70 nicht praktikabel

Bezweifelt werde auch das Argument des besseren Verkehrsflusses. Tempo 70 sei angesichts von drei Ampelanlagen auf 200 Metern Länge gar nicht praktikabel, zudem eine Fußgängerbedarfsampel errichtet werde, die alle Umläufe und Takte durcheinander bringe.

Wenn der Landesbetrieb das einfachere beschleunigte Planverfahren anwenden wolle, dürften die Änderungen nicht so groß sein, fordert Martina Marx. „Es ist auch immer eine Frage des Kompromisses.“ Die Kommunalpolitikerin lässt durchblicken, dass man die gespiegelte Europakurve wohl akzeptieren werde, wenn die alte Straßentrasse bleibt.

Die Fraktionen von Linken und Grünen haben an Verkehrsminister Guido Beermann geschrieben und ihr eigenes Rechtsgutachten beigelegt. Quelle: André Wirsing

Rampen an allen Ecken?

Möglich sei aber auch eine bereits 2018 erarbeitete Variante ohne das „Elefantenohr“ – nämlich mit Rampen an allen vier Ecken des Brückenbauwerks. „Der Mehraufwand von etwa zwei Millionen Euro kann locker eingespart werden, wenn man die Fahrbahn nicht verlegt. Das kostet nämlich inklusive aller Anlagen nach unserer Rechnung vier Millionen Euro.“

Nachgebesserte Pläne

Erst im Spätsommer und Herbst hatte der Landesbetrieb nach Druck aus der Kommunalpolitik massiv an der Plänen nachgebessert, beispielsweise Busbuchten für den ÖPNV vor dem Altstadt-Bahnhof geplant sowie bessere Treppen und einen Aufzug für Passanten zwischen der Bundesstraße 1 oben und der B 102 unten.

Kritik von Freien Wählern

Der Vorstoß von Grünen und Linken kommt nicht bei allen Brandenburgern gut an: „Offenbar nehmen profilierungssüchtige Grüne und Linke eine weitere erhebliche Verzögerung des ohnehin schon nicht sonderlich ambitionierten Zeitplans zum Neubau der Brücke in Kauf. Gerade Grüne und Linke, die nicht müde werden, ständig Transparenz und Offenheit einzufordern, beauftragen in aller Heimlichkeit ein anwaltliches Rechtsgutachten zur angeblichen Notwendigkeit eines Planfeststellungsverfahrens, ohne dazu auch nur ein Wort im Stadtentwicklungsausschuss, im Hauptausschuss oder in der jüngsten SVV zu verlieren“, wettert Freie-Wähler-Vormann Dirk Stieger.

Kein Verständnis westlich der Brücke

„Die Bewohner der Siedlungen und die Wirtschaft westlich der Brücke habe dafür absolut kein Verständnis und sind auch sehr aufgebracht über diese unnütze und verzögernde Vorgehensweise der Grünen und Linken. Trotz aller Klagen von verschiedenen Verbänden wurden bundesweit bisher immer alle Bauvorhaben durchgesetzt“, sagt Quenz-Anwohner Klaus Haake, der für die SPD als sachkundiger Einwohner im Stadtentwicklungsausschuss sitzt. „Gutachten die selbst in Auftrag gegeben werden, sind Parteiengutachten und selten objektiv und verwendbar, denn sie werden ja mit einer Zielstellung des Auftraggebers angefertigt. Die Brücke ist vorhanden und es ist ein Ersatzneubau geplant. Daran wird auch ein Gericht nichts ändern.“

Von André Wirsing