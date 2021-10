Brandenburg/H

Nachgebessert hat der Landesbetrieb Straßenwesen bei den Planungen für den Ersatzneubau der Brücke am Altstadt-Bahnhof. Das ist das Ergebnis eines nichtöffentlichen Erörterungstermins am Montagabend, lediglich einige Stadtverordnete und -verwalter waren zugelassen.

Ohne Planfeststellung

Wichtigste Aussage: Es wird kein umständliches Planfeststellungsverfahren benötigt, nach dem Verkehrswegebeschleunigungsgesetz des Bundes handelt es sich um den Ersatz einer bestehenden Kreuzung. Dennoch wird es einen Baubeginn erst Ende 2022 geben, weil die Ausführungsplanungen erst noch erstellt werden müssen. Bislang gab es nur eine Vorplanung, die seit 2018 weiter entwickelt wurde.

Nachgebesserte Pläne

Vorgesehen ist nun beispielsweise eine separate Rechtsabbiegerspur von der Fontane- in die neue Spittastraße für einen besseren Verkehrsfluss auf der B 102. Auch werden vom Altstadt-Bahnhof hoch zur Bundesstraße 1 die geplanten Rampen für Fußgänger, Rollstuhl- und Radfahrer angepasst, hat Dezernatsleiter Frank Schmidt vom Landesbetrieb zugesichert. Auch werde es mindestens einen Aufzug geben, bislang war dieser nicht geplant. Dazu muss aber noch die Kommune ihre Zustimmung geben, schließlich ist sie später fürs Pflegen und Unterhalten der Anlage zuständig.

Zwischen und an den Gleisen der Straßenbahn in der Magdeburger Landstraße in Brandenburg an der Havel wachsen und gedeihen wilde Pflanzen. Seit der Straßensperrung Ende 2019 und bis zum Neubau der Brücke am Altstädtischen Bahnhofbleibt die Strecke verwaist. Quelle: Heiko Hesse

Rampe mit neuen Wegen

Die Rampe nahe dem Behördenzentrum wird abgerissen und ersetzt. Auf Drängen des alternativen Verkehrsclubs VCD bekommt sie separate Geh- und Radwege, die es bislang nicht gab. Nun werde nach dem Grundsatz verfahren: Wenn sowieso alles angefasst werden muss, ist es auch richtig nach den heute geltenden Vorschriften zu bauen. So ist beispielsweise nach heutigen Maßstäben die Rampe gar nicht ausreichend dimensioniert.

Busbuchten am Bahnhof

Weil die ganze Fahrbahn der Bundesstraße 102 (Zanderstraße) um etwa zehn Meter in Richtung Stadt versetzt wird, gibt es mehr Platz vor dem Altstadt-Bahnhof. Hier entstehen unter anderem zwei separate Busbuchten, die bislang auch nicht geplant waren. Das hatte zuletzt massive Kritik vom Verkehrsbetriebe-Geschäftsführer Jörg Vogler ausgelöst.

Es bleiben aber auch noch genügend Kritikpunkte und ungelöste Probleme. So gibt es nach wie vor massive Kritik beispielsweise von den Grünen, warum die ganze B 102 samt aller Rad- und Gehwege im Bereich der Brücke abgerissen und neu gebaut werden müssen, zumal dem Vorhaben auch rund 50 Bäume zum Opfer fallen.

Neubau der ganzen Fahrbahn

Beim Landesbetrieb wird dies mit der notwendigen Bautechnologie begründet, sonst bliebe nicht genug Platz für die Baustelle plus fließenden Verkehr. Allerdings führt der LS gerade an allen anderen Abschnitten vor, dass es bei einer vierspurigen Fahrbahn durchaus möglich ist: An zwei Fahrbahnen wird gebaut, über die beiden anderen jeweils einspurig der Verkehr geleitet – wie aktuell auf der Etappe Fontanestraße-August-Bebel-Straße. Das ist zwar zeitweise mit Zeitverlust durch Staus verbunden, funktioniert aber im Großen und Ganzen.

Ungeklärte Imbiss-Frage

Ungeklärt ist auch die Frage des stadtauswärts führenden Radweges auf der neuen Brücke, der auf den jetzigen Plänen direkt auf den Imbiss an der alten Stahlwerkspoliklinik zuführt und kurz davor endet. Bürgermeister Michael Müller hatte vor vier Wochen gesagt, dass sich die Stadt um einen Erwerb des Häuschens bemühe, um es gegebenenfalls abreißen und an anderer Stelle aufbauen zu können. In der Vorwoche hatte Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) gegenüber der Bündnisgrünen-Fraktionschefin Martina Marx nach deren Aussage zugegeben, dass die Verhandlungen mit dem Besitzer schwieriger seien als gedacht.

Neue Verhandlungen

Nun will das Team vom Landesbetrieb nochmals mit dem Eigentümer verhandeln. Es geht nur über den Weg einer gütlichen Einigung – ein Enteignen kommt wohl nicht in Frage, weil es Alternativen gibt. Beispielsweise könne man den Radweg um das Häuschen herum führen, was allerdings kaum die Akzeptanz der Radfahrer stärken dürfte. Mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC will der landesbetrieb in einem neuen Termin gesondert verhandeln.

Von André Wirsing